TMW Roma, nella lista di Gasperini per gennaio ci sono anche Scamacca e Krstovic

La Roma vuole un centravanti per gennaio. I Friedkin hanno deciso di accontentare il proprio tecnico, Gian Piero Gasperini, che sta avendo diversi dubbi su Artem Dovbyk ed Evan Ferguson. Per questo l'idea - oltre a un esterno sinistro di piede destro - è quella di mettere in rosa un altro attaccante, un numero nove che però conosca bene il campionato italiano.

Joshua Zirkzee piace molto. Perché potrebbe liberarsi dal Manchester United - che da par suo, almeno per ora, non ha sciolto alcuna riserva - anche per un prestito con diritto di riscatto. Guadagna parecchio, 5 milioni di euro netti all'anno, e c'è un problema: non è un numero nove realizzatore, più di manovra e di raccordo, come visto nel Bologna di Thiago Motta.

Così nella lista del Gasp ci sono altri due attaccanti, decisamente meno mobili ma abituati a segnare parecchio. Sono Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic, entrambi dell'Atalanta, per cui bisognerà eventualmente trattare con i Percassi. Il primo ha avuto dei problemi fisici che non lo hanno ancora riportato al meglio della propria condizione, mentre il montenegrino per ora non è ancora riuscito a convincere una piazza abituata ad attaccanti da diversi gol a stagione. I Friedkin, comunque, proveranno ad accontentare il Gasp.