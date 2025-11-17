Napoli, per Conte pausa di riflessione finita: oggi inevitabile chiarimento con la squadra

La sua pausa di riflessione è tuttavia finita e alle 14:30 in punto di oggi Antonio Conte dovrà presentarsi per la ripresa degli allenamenti ai cancelli del Training Center (che resterà casa degli azzurri fino al 2027). Ad attenderlo ci sono i giocatori, che hanno invece continuato a lavorare agli ordini del vice Stellini e con la supervisione di Oriali. Per loro niente riposo e il solito menù di doppie sedute ad alta intensità, fino al sospirato arrivo del weekend in cui l’unico a non andare in vacanza è stato lo stakanovista Romelu Lukaku, che punta alla convocazione per la Roma.

Tanta fatica e pure imbarazzo, aspettando di capire quale sarà l’epilogo della storia, perché le domande inevase abbondano e nessuno sa le risposte, mette oggi in evidenzia Repubblica. I membri dello staff sono stati costretti agli straordinari. Ma il punto di ripartenza a Castel Volturno dovrà essere il chiarimento tra tecnico e squadra, urgente e indispensabile per voltare pagina.

Occhi puntati dunque da oggi pomeriggio sul rientro alla base dell’allenatore: sicuramente più riposato e, nelle speranze di De Laurentiis, anche più sereno. Il presidente non ha preso nemmeno in considerazione l’ipotesi di un ribaltone ed è certo che tutti i cocci possano essere messi a posto.