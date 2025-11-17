TMW Vlahovic è arrivato al JMedical: da verificare il problema muscolare rimediato in Serbia

La gara con l'Inghilterra ha provocato un sovraccarico muscolare all'adduttore, per questa ragione il CT della Serbia ha voluto preservare Dusan Vlahovic, facendogli saltare il match con la Lettonia di ieri. La speranza di Vlahovic è di non mancare a nemmeno una partita, men che meno il super match con la Fiorentina. Gara notoriamente carica di significato per l'avventura di tre anni e mezzo a tinte viola. Una presenza alla ripresa del campionato che confermerebbe anche il suo status ritrovato di prima scelta con l'arrivo di Luciano Spalletti in panchina. Altrimenti spazio a uno tra Jonathan David e Yildiz falso nueve.

Il serbo è arrivato pochi minuti fa al JMedical, per sottoporsi agli esami di rito. Come detto, c'è cauto ottimismo sulla sua presenza già per il prossimo weekend. Nell'ultimo periodo aveva accusato anche un fastidio lombare, ma ha stretto i denti tra il derby col Torino e il big match con l'Inghilterra appunto, finché ieri è rimasto a riposo.