Copenaghen, Cornelius: "Difficile giocare senza il ritmo partita. Contento per Hojlund"

Andreas Cornelius, attaccante del Copenaghen, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Napoli in Champions League, parlando dello stato di forma dei danesi, che non giocano da oltre un mese: "È difficile tornare senza avere il ritmo gara, ma ci siamo allenati fisicamente e tatticamente. Siamo stati in ritiro, speriamo di fare una grande partita".

Sta seguendo Hojlund? Le piace come giocatore?

"Non ho avuto la fortuna di giocare con lui, ma ovviamente lo seguo e lo conosco, è forte come calciatore. L'ho seguito pure quest'anno in Italia, fa piacere ritrovarlo e sono contento che le cose per lui siano andate bene, soprattutto dopo che a Copenaghen non era riuscito a fare benissimo".