Copenaghen, Cornelius: "Difficile giocare senza il ritmo partita. Contento per Hojlund"
TUTTO mercato WEB
Andreas Cornelius, attaccante del Copenaghen, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Napoli in Champions League, parlando dello stato di forma dei danesi, che non giocano da oltre un mese: "È difficile tornare senza avere il ritmo gara, ma ci siamo allenati fisicamente e tatticamente. Siamo stati in ritiro, speriamo di fare una grande partita".
Sta seguendo Hojlund? Le piace come giocatore?
"Non ho avuto la fortuna di giocare con lui, ma ovviamente lo seguo e lo conosco, è forte come calciatore. L'ho seguito pure quest'anno in Italia, fa piacere ritrovarlo e sono contento che le cose per lui siano andate bene, soprattutto dopo che a Copenaghen non era riuscito a fare benissimo".
Altre notizie Serie A
TMWScontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile