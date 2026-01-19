Copenaghen, Cornelius: "Il calcio italiano avrà sempre un'importanza speciale per me"

Andreas Cornelius, attaccante del Copenhagen, alla vigilia della partita della League Phase di Champions League, ha parlato così in conferenza stampa: "Mi sento bene, e spero che si veda in campo. Il mio rapporto con il calcio italiano? Lo seguo ancora, ho imparato tantissimo sia come uomo che come calciatore e credo che avrà sempre un’importanza speciale per me. Sarà bello ritrovarli domani".

Sull'importanza della partita.

"Affrontare il Napoli non è un derby, ma è una partita molto importante: so bene cosa ci aspetta"-

Cosa penso di Hojlund?

"Viene utilizzato molto bene: ha caratteristiche fisiche particolari e, quando può sfruttare gli spazi, sa usare velocità e talento per andare in gol. Un attaccante deve farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, e in questo periodo gli sta riuscendo tutto".