Coppa d'Africa, buona la prima per il Camerun: 1-0 al Gabon. In campo Onana del Genoa
Buona la prima per il Camerun, che ieri sera ha vinto 1-0 contro il Gabon in Coppa d'Africa. A decidere la gara è stata una rete di Karl Etta Eyong, attaccante classe 2003 del Levante, arrivata dopo appena 6 minuti di gioco. In campo nella ripresa il centrocampista del Genoa Jean Onana per il Camerun, mentre per il Gabon titolare e in campo per tutta la gara Anthony Oyono del Frosinone. In panchina invece suo fratello Jeremy.
Gruppo F, classifica
Camerun 3
Costa d'Avorio 3
Gabon 0
Mozambico 0
