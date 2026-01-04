Sudafrica-Camerun, chi vince sfida il Marocco: le ufficiali. Panchina per Jean Onana
Di seguito le formazioni ufficiali di Sudafrica-Camerun, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa. Si gioca a Rabat. Un solo italiano nelle formazioni, ma che appare solamente in panchina ed è il camerunese Jean Onana del Genoa. La vincente sfiderà ai quarti di finale i padroni di casa del Marocco:
SUDAFRICA (4-3-3): Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Kabini; Mokoena, Sibisi, Aubaas; Appollis, Foster, Morfokeng. All. Hugo Broos.
CAMERUN (3-4-2-1): Epassy; Malone Junior, Kotto, Nouhou; Tchamadeu, Avom, Baleba, Yongwa; Mbeumo, Namaso; Kofane. All. David Pagou.
Questo il quadro completo degli ottavi di finale:
Senegal - Sudan 3-1
6' Abdallah (Sud), 29' e 45' +3 Pape Gueye (Sen), 77' Mbaye (Sen)
Mali - Tunisia 1-1 dts (3-2 dcr)
88' Chaouat (T), 90' + 6 Sinayoko rig. (M)
Marocco - Tanzania 1-0
64' Brahim Diaz
Sudafrica - Camerun (ore 20)
Egitto - Benin (5 gennaio, ore 17)
Nigeria - Mozambico (5 gennaio, ore 20)
Algeria - RD Congo (6 gennaio, ore 17)
Costa d'Avorio - Burkina Faso (6 gennaio, ore 20)