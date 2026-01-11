Coppa d'Africa, i giocatori che rientrano subito in Italia e chi si giocherà le semifinali

La Coppa d'Africa entra nella fase più calda. Il torneo che si sta svolgendo in Marocco ha emesso ieri altri due verdetti. La Nigeria ha avuto la meglio sull'Algeria, vincendo 2-0, poi in serata l'Egitto ha eliminato i detentori della coppa della Costa d'Avorio. Si delineano dunque le semifinali che si giocheranno fra pochi giorni, vediamo di seguito il programma:

Senegal-Egitto, mercoledì 14 gennaio, ore 18

Nigeria-Marocco, mercoledì 14 gennaio, ore 21

Ecco i giocatori della Serie A che saranno ancora impegnati in Marocco.

- Marocco: El Aynaoui (Roma) e Masina (Torino)

- Nigeria: Lookman (Atalanta), Dele-Bashiru (Lazio), Akinsanmiro (Pisa)

- Senegal: Dia (Lazio)

Di seguito invece i giocatori che fanno rientro ai rispettivi club, in quanto eliminati ai Quarti di Finale.

- Algeria: Belghali (Verona)

- Mali: Coulibaly L. (Lecce), Coulibaly W. (Sassuolo)

- Costa d'Avorio: Ndicka (Roma), Bayo (Udinese) e Kossounou (Atalanta)

- Camerun: Onana (Genoa)