Roma-Juventus, le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa italiana
Arrivano le formazioni ufficiali di Juventus-Roma, finale della Supercoppa Italiana femminile in programma alle ore 15 sul prato dello Stadio 'Adriatico' di Pescara.
Juventus (4-3-3): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken, Carbonell; Walti, Stolen-Godo, Tatiana Pinto; Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard. Allenatore: Canzi.
Roma (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Valdezate, Veje: Giugliano, Greggi, Dragoni; Rieke, Viens, Babajide. Allenartore: Rossettini.
