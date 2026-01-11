Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano
Si chiude con il risultato di 1-1 fra Juventus e Romail primo tempo della finale di Supercoppa Italiana femminile in corso di svolgimento sul prato dello stadio 'Adriatico' di Pescara. Alla rete capitolina di Manuela Giugliano al 23' ha risposto la bianconera Vangsgaard al 40'
JUVENTUS-ROMA 1-1
Marcatori: 23' Giugliano (R), 40' Vangsgaard
Formazioni ufficiali
Juventus (4-3-3): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken, Carbonell; Walti, Stolen-Godo, Tatiana Pinto; Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard. Allenatore: Canzi.
Roma (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Valdezate, Veje: Giugliano, Greggi, Dragoni; Rieke, Viens, Babajide. Allenartore: Rossettini.
Ammonite: Viens
