Amoruso: "Sampdoria vittima di un incantesimo. Stagione inspiegabile"
Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Nicola Amoruso, ex attaccante di Napoli, Juventus, Reggina e Atalanta, ha commentato il difficile momento della Sampdoria in Serie B:
Serie B: la Samp ha iniziato male, nonostante il mercato.
"Sembra caduta in un incantesimo".
Cosa succede ai blucerchiati?
"Non si spiega, davvero. La Samp è un'ottima squadra che nonostante il mercato importante non riesce a svoltare. Non so cosa manchi, soffre e fa fatica. Credo che la Samp debba migliorare sul piano strutturale. Il mercato è stato fatto, sono arrivati calciatori importanti. Sicuramente c'è stata qualche scelta sbagliata".
