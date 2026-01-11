TMW Amoruso: "Sampdoria vittima di un incantesimo. Stagione inspiegabile"

Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Nicola Amoruso, ex attaccante di Napoli, Juventus, Reggina e Atalanta, ha commentato il difficile momento della Sampdoria in Serie B:

Serie B: la Samp ha iniziato male, nonostante il mercato.

"Sembra caduta in un incantesimo".

Cosa succede ai blucerchiati?

"Non si spiega, davvero. La Samp è un'ottima squadra che nonostante il mercato importante non riesce a svoltare. Non so cosa manchi, soffre e fa fatica. Credo che la Samp debba migliorare sul piano strutturale. Il mercato è stato fatto, sono arrivati calciatori importanti. Sicuramente c'è stata qualche scelta sbagliata".