Serie B, 19ª giornata: Mantova-Palermo 1-1. Marras riprende i rosanero al 95'
Finisce 1-1 il match del 'Martelli' fra Mantova e Palermo. Rosanero avanti nei primi minuti del match con la rete di Pietro Ceccaroni e pareggio dei padroni di casa al 95' di Tommas Marras che regala un punto contro una delle big del campionato di Serie B. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B - 19ª GIORNATA
Avellino-Sampdoria 2-1
32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)
Carrarese-Bari 1-0
50' Abiuso
Frosinone-Catanzaro 2-0
81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis
Reggiana-Venezia 1-3
21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
Sudtirol-Spezia 2-1
31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)
Virtus Entella-Monza 1-0
84'rig. Franzoni
Juve Stabia-Pescara 2-2
35’ Olzer (P), 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)
Cesena-Empoli 0-1
47’ Ilie
Mantova-Palermo 1-1
8' Ceccaroni (P), 90'+5 Marras (M)
Domenica 11 Gennaio 2026
Ore 17.15 - Padova-Modena
CLASSIFICA
Frosinone 41
Venezia 38
Monza 37
Palermo 34
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29*
Juve Stabia 27
Empoli 27
Avellino 25
Carrarese 23
Padova 22*
Reggiana 20
Sudtirol 19
Virtus Entella 19
Spezia 17
Bari 17
Sampdoria 17
Mantova 16
Pescara 14
* una gara in meno