Serie B, 19ª giornata: Mantova-Palermo 1-1. Marras riprende i rosanero al 95'

Finisce 1-1 il match del 'Martelli' fra Mantova e Palermo. Rosanero avanti nei primi minuti del match con la rete di Pietro Ceccaroni e pareggio dei padroni di casa al 95' di Tommas Marras che regala un punto contro una delle big del campionato di Serie B. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE B - 19ª GIORNATA

Avellino-Sampdoria 2-1

32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)

Carrarese-Bari 1-0

50' Abiuso

Frosinone-Catanzaro 2-0

81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis

Reggiana-Venezia 1-3

21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)

Sudtirol-Spezia 2-1

31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)

Virtus Entella-Monza 1-0

84'rig. Franzoni

Juve Stabia-Pescara 2-2

35’ Olzer (P), 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)

Cesena-Empoli 0-1

47’ Ilie

Mantova-Palermo 1-1

8' Ceccaroni (P), 90'+5 Marras (M)

Domenica 11 Gennaio 2026

Ore 17.15 - Padova-Modena

CLASSIFICA

Frosinone 41

Venezia 38

Monza 37

Palermo 34

Catanzaro 31

Cesena 31

Modena 29*

Juve Stabia 27

Empoli 27

Avellino 25

Carrarese 23

Padova 22*

Reggiana 20

Sudtirol 19

Virtus Entella 19

Spezia 17

Bari 17

Sampdoria 17

Mantova 16

Pescara 14

* una gara in meno