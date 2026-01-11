Monopoli, sprint per Manzi: il difensore dell’Avellino vicino al Gabbiano

Il Monopoli accelera sul mercato e si avvicina a Claudio Manzi. Stando a quanto riportato da SkySport, il club pugliese ha intensificato i contatti con l’Avellino per il difensore classe 2000, individuato come possibile rinforzo per il reparto arretrato e come profilo adatto a raccogliere l’eredità di Mirko Miceli, ad un passo dal trasferimento al Catania.

Nelle ultime ore i biancoverdi hanno superato la concorrenza del Crotone, che sembrava in vantaggio nella corsa al giocatore. Manzi, reduce da una prima parte di stagione con 3 presenze all’attivo in Serie B con la maglia irpina, rappresenta un’opportunità concreta per il Monopoli, deciso a chiudere l’operazione e consegnare al tecnico un innesto funzionale in vista della seconda metà di campionato.