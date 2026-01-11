Mantova-Palermo 1-1, le pagelle: Marras gela i rosanero, Ceccaroni determinante

Risultato finale: Mantova-Palermo 1-1

MANTOVA

Bardi 6,5 - Fresco ex della sfida, si conferma uno dei migliori portieri della categoria con due parate consecutive assolutamente decisive.

Maggioni 6 - Nei primi 45 minuti ha spinto tanto sulla corsia di competenza, trovando scarsa assistenza da parte degli attaccanti. Esce stremato. Dal 60' Paoletti 5,5 - Soffre il palleggio del Palermo.

Castellini 6,5 - Tiene botta a un cliente scomodo come Pojhanpalo, per due volte i suoi interventi in scivolata risultano determinanti. Gioca altissimo, come accadeva con Possanzini, pressando i portatori di palla avversari fino alla metà campo rosanero.

Cella 6 - Buona gara anche per lui.

Bani 6 - Non sembra posizionato benissimo quando Ceccaroni fa 0-1 saltando da solo al centro dell'area di rigore. Bene nella ripresa.

Trimboli 6 - Anche quando il Palermo sembrava in totale controllo non ha mai tirato indietro la gamba giocando un match generoso come sempre.

Weiser 5,5 - Forse poco appariscente, ma assai prezioso in interdizione. Non raggiunge la sufficienza perchè pecca quando c'è da impostare.

Fiori 5 - La sensazione è che fatichi a trovare la posizione, costretto a tenersi basso per contenere le giocate dei forti centrocampisti del Palermo. Non ha inciso. Dal 75' Bragantini sv.

Falletti 5,5 - Uno slalom tra due avversari accende il Martelli, così come un paio di cross sul secondo palo che non trovano nessuno pronto alla battuta a rete. Cala progressivamente. Dal 75' Marras 7 - Non sappiamo se questo gran gol cambierà il destino in chiave mercato, ma Modesto dovrà necessariamente prenderlo maggiormente in considerazione.

Ruocco 5 - Stesso discorso fatto per Fiori. Si muove tanto, ma spesso a vuoto e non si rende mai pericoloso. Dal 60' Mensah 5 - Anche per lui una giornata non positiva. Non si è quasi mai visto.

Mancuso 5 - Non è ancora il calciatore ammirato ai tempi dell'Empoli, lui che comunque ha tutto per fare la differenza in B. Sempre anticipato dal diretto marcatore.

Francesco Modesto 6 - Diciamo la verità: senza la perla di Marras a tempo scaduto staremmo parlando di un Mantova molto sterile e con poche idee. Ma prende un punto contro una big e non si può andare al di sotto della sufficienza.

PALERMO

Joronen 5,5 - Praticamente inoperoso per 95 minuti, non è molto reattivo quando Marras lo beffa dalla distanza.

Peda 6 - Gara molto solida in fase difensiva, sempre attento nei raddoppi di marcatura. Dal 70' Bereszynski 6 - Fa il suo.

Bani 6,5 - Tiene botta contro Mancuso, stravincendo il duello individuale. Nel finale sfiora un eurogol con una finta più da numero 10 che da centrale difensivo.

Ceccaroni 7 - Il gol è da centravanti vero, percorre 80 metri di campo per farsi trovare pronto a centro area. Quando gioca d'anticipo è uno spettacolo, è ormai insostituibile nella formazione titolare.

Pierozzi 5,5 - Al rientro dopo un infortunio, si gestisce fisicamente per arrivare fino alla fine ma mancano un po' le sue sgroppate sulla fascia.

Segre 6 - Uno stop elegantissimo nel primo tempo fa stropicciare gli occhi ai mille tifosi presenti nel settore ospiti, per mezz'ora è quasi perfetto. Meno incisivo nella ripresa.

Ranocchia 6 - 100 secondi e punta l'incrocio dei pali con un bel tiro dalla distanza. Come tutti i compagni di squadra disputa un primo tempo ottimo, calando nella ripresa fino alla sostituzione dettata da motivazioni tattiche. Dal 70' Gomes 5,5 - Non il solito impatto da leone della mediana.

Augello 5,5 - Solita gara di sacrificio e corsa condizionata dal contrasto troppo morbido in occasione del gol di Marras. L'esterno biancorosso lo salta con eccessiva disinvoltura sfruttando la freschezza fisica.

Palumbo 5,5 - Ha l'occasione per fare 0-2, ma non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Partecipa attivamente alla maggior parte delle azioni offensive, ma talvolta sbaglia la scelta dell'ultimo passaggio. Dal 70' Blin 5,5 - Copia e incolla del giudizio su Gomes.

Vasic 7 - Non era al top, eppure Inzaghi lo getta lo stesso nella mischia. I fatti danno ragione al mister, visto che dai suoi piedi nasce l'azione del provvisorio 0-1. Non è un caso che la luce si spenga quando viene sostituito. Dal 63' Le Douaron 5 - Spreca tanto in ripartenza e non vede mai la porta.

Pohjanpalo 5 - Castellini gli tiene testa fronteggiandolo al meglio, in oltre 100 minuti di gara ha una sola occasione ma si fa ipnotizzare da Bardi. Non ha convinto.

Filippo Inzaghi 6 - Discorso inverso rispetto al collega: domina, va vicino allo 0-2 e subisce la beffa nel finale. Capita quando non chiudi le partite. Ma gli si può rimproverare poco o nulla.