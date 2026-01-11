TMW Pro Vercelli, ag. Rutigliano: "rinnovo in stallo". Due club sul regista

Il futuro del centrocampista Mattia Rutigliano sembra essere lontano dalla Pro Vercelli dove pur avendo collezionato 15 presenze, con una rete, in campionato è scivolato nelle gerarchie dopo aver giocato titolare in cinque delle prime sette gare dell'anno, saltandone due per squalifica. Da allora infatti sono stare solo tre le gare dal primo minuto per un totale 43' complessivi in campo.

Il classe 2005 è in scadenza fra pochi mesi, ma al momento c'è stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto come ci ha riferito il suo agente Simone Bernardo: “Le discussioni per il prolungamento del suo contratto con la Pro Vercelli sono al momento bloccate e per questo ci stiamo guardando attorno. Ci sono alcune squadre interessate al ragazzo che è uno dei migliori prospetti della Serie C, sa giocare a calcio come pochi”.

Per Rutigliano ci sarebbero infatti Union Brescia e Arzignano Valchiampo, formazioni che militano nello stesso girone dei piemontesi che dopo il fine settimana potrebbero bussare alla porta delle Bianche Casacche per sondare il terreno. Essendo il giocatore in scadenza e visto lo stato delle trattative per il rinnovo questa potrebbe essere l'ultima finestra utile per la Pro Vercelli di monetizzare la partenza di Rutigliano che altrimenti, da febbraio, potrebbe accordarsi con un altro club e trasferirsi a costo zero la prossima estate.