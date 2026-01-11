Spalletti chiede rinforzi alla Juve: "In un paio di posizioni siamo un po' corti, seve completare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese, mister Luciano Spalletti ha risposto anche a una domanda sul mercato della sua Juventus. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Io dico che in alcuni posti si deve completare. In un paio di posizioni siamo un po' corti. Poi il mercato lo fanno i nostri direttori e io mi fido ciecamente. Noi stiamo con le antenne dritte per avere il doppio ruolo in queste posizioni".

Si sente nel posto giusto al momento giusto?

"È un po' il piacere di fare questo lavoro qui quando ottieni i risultati. Però dipendi sempre dalla disponibilità dei giocatori perchè fanno sempre loro la differenza. Io miei calciatori sono forti, sono dei ragazzi umili che sanno fare squadra, perchè l'individualità viene fuori dentro alla squadra. Adesso è fondamentale andare avanti cosi e lavorare in un certo modo. Poi bisognerà capire se saremo bravi ad andare avanti in questo modo. Noi dovremmo fare come la Ferrari e usare tutto il campo come i cordoli, perché non siamo bravi ad utilizzare tutto il campo".

