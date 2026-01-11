Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: De Gea in versione 'Spider Man'; Nkunku zittisce le critiche

Si spartiscono la posta in palio Fiorentina e Milan, con i viola che vedono recuperato nel finale il vantaggio di Comuzzo da Nkunku. Al Franchi la partita valevole per la 20^ giornata di Serie A finisce con il risultato di 1-1

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (di Niccolò Righi)

De Gea 7 - Per respingere gli assalti di ‘Capitan America’ Pulisic, lo spagnolo decide di diventare ’Spider Man’ chiudendo due volte la porta in faccia all’attaccante dei rossoneri. Non può nulla nel finale su Nkunku.

Dodo 6,5 - Non lo si vede molto come in altre occasioni, e questo non è per forza un male. Più attento in fase difensiva di quanto non lo si noti davanti, cresce nella ripresa.

Pongracic 6 - Tiene botta nonostante abbia il compito di andare altissimo a prendersi Loftus Cheek ma sul più bello si fa scappare Nkunku per il gol che vale il definitivo 1-1.

Comuzzo 7 - Gol pesantissimo che lo ripaga di tutte le voci che in estate lo davano lontano da Firenze. Il ‘Mastino’ si sta riprendendo la sua Fiorentina e Gattuso osserva.

Gosens 6,5 - Moto perpetuo della Fiorentina, sempre il primo quando si tratta di concludere, sempre il prezioso con le sue chiusure contro un cliente ostico come Saelemaekers. Sfiora il secondo gol dopo pochi giorni.

Dal 83’ Ranieri sv

Ndour 6 - Quinta gara di fila in cui Vanoli lo lancia titolare, appare in crescita rispetto alle ultime uscite. Galleggia tra trequarti e centrocampo non facendo mancare il proprio apporto.

Dal 91’ Sohm sv

Fagioli 7 - In questo momento è in una forma strepitosa, vede spazi che tutti gli altri non vedono e delizia il pubblico del Franchi con giocate sopraffine, pur non facendosi dispiacere nemmeno come recupera palloni.

Mandragora 5,5 - Dopo un primo tempo in ombra, cresce nella ripresa, dove lo si vede spesso e volentieri negli ultimi venti metri. Alla fine però è il primo ad abbandonare il campo.

Dal 65’ Brescianini 5,5 - Poteva presentarsi in modo glorioso davanti al suo pubblico ma la traversa, e una precisione non impeccabile, gli negano la gioia in pieno recupero.

Parisi 6 - Meno brillante rispetto alle ultime uscite, soffre molto i pochissimi spazi che l’ermetica difesa rossonera gli concede. Si abbassa per dar mano alla difesa.

Dal 83’ Solomon sv

Gudmundsson 6,5 - Sembra un altro giocatore rispetto a qualche mese fa. Sempre coinvolto nella manovra viola, scrive anche oggi il suo nome sul referto con un assist al bacio per Comuzzo.

Dal 83’ Fortini sv

Kean 5,5 - Ammonito per proteste dopo mezz’ora, mette in scena un duello tutto ‘azzurro’ con Gabbia, sotto gli occhi di Gattuso, che vince a fasi alterne. Oggi è una giornata da polveri bagnate per lui.

Paolo Vanoli 6,5 - Un’altra beffa nel finale, altri 2 punti persi, ma la sua Fiorentina sembra aver trovato la formula giusta. Espulso a fine primo tempo per proteste, sarà costretto a mancare l’appuntamento al Dall’Ara contro il Bologna.

LE PAGELLE DEL MILAN (di Pietro Celeste)

Maignan 6,5 - Le parate effettuate non sono delle più complicate, ma sono sinonimo della presenza e stabilità tra i pali per il portiere rossonero, ma quella nel finale su Kean è superlativa.

De Winter 5,5 - Costringe Saelemaekers al raddoppio su Gundmundsson perchè appare in difficoltà. Meglio nella ripresa, nonostante i buchi concessi.

Gabbia 6,5 - Giganteggia in mezzo all'area, rendendosi insidioso anche in quella avversaria. Il corpo a corpo su Kean è ricca di colpi e contraccolpi, non tirandosi mai indietro. Provvidenziale murando le numerose conclusioni dei viola.

Pavlovic 6 - Solita partita attenta e rude, senza grossi grattacapi, seppur la Fiorentina spinga su entrambe le fasce. Allontana il pericolo, stando corto e stretto di reparto. Dal 74' Nkunku 7 - Regala al Milan il gol del pareggio, sdoganando tutte le critiche sul tema centravanti e cavalcando l'onda dell'entusiasmo in un momento più che positivo per lui.

Saelemaekers 6 - Ibrido tra attacco e difesa, non eccelle ma è il vero jolly di Allegri. Conquista una punizione di capitale importanza dal limite dell'area spostando il pallone all'ultimo.

Loftus-Cheek 5,5 - Completamente in ombra. Riempie l'area, ma è innocuo, così come quando detta la profondità, ma perde il duello fisico con Comuzzo. Dal 63' Fofana 6,5 - Ha qualcosa da farsi rimediare dopo lo scivolone con il Genoa. Detto, fatto: premia il taglio di Nkunku per il gol del pareggio.

Jashari 5,5 - Fa intravedere qualcosa di interessante a livello tecnico, dimostrando di avere buonissime capacità, non abbinate alla giusta cattiveria agonistica. Dal 60' Rabiot 6 - Gamba e centimetri per provare a trovare il pari. Un paio di sgroppate decisive.

Ricci 6 - Si abbassa per fare gioco per provare a toccare più palloni, ma il centrocampo della Fiorentina oggi, con l'aiuto dei terzini, è in ogni dove. Il più positivo dei suoi, con tanto di conclusioni indirizzati in porta dopo una partita dispendiosa sotto l'aspetto fisico.

Estupinian 4,5 - Spreca una possibile ripartenza con un controllo maldestro, gioca un pallone in orizzontale regalando a Gudmundsson la possibilità di colpire e si fa ammonire dopo esser stato saltato di netto. Dal 60' Bartesaghi 5,5 - Vede Comuzzo saltargli davanti in occasione del gol, spreca la punizione del possibile pareggio, per poi riprendersi.

Pulisic 6 - Combina perfettamente con Fullkrug, trovandosi alla grande. Sul più bello, però, manca di cinismo, distaccandosi sempre di più con il progredire del match.

Fullkrug 6 - Parte male con due palloni sanguinosi persi dopo esser venuto a legare. Si rifà comportandosi da pivot al limite dell'area e apparecchiando due volte Pulisic davanti a De Gea. Dal 60' Leao 6 - Prezioso in fase difensiva scagionando il pericolo a seguito del corner e avendo lucidità nel ripartire.

Massimiliano Allegri 5,5 - Si affida alle novità, che non gli danno corda. La pareggia con i cambi, inserendo l'artiglieria pesante, rischiando poi la frittata nel recupero. Oggi sottotono più che mai.