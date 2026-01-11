Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: De Gea in versione 'Spider Man'; Nkunku zittisce le critiche

Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: De Gea in versione 'Spider Man'; Nkunku zittisce le criticheTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 17:15Serie A
Niccolò Righi

Si spartiscono la posta in palio Fiorentina e Milan, con i viola che vedono recuperato nel finale il vantaggio di Comuzzo da Nkunku. Al Franchi la partita valevole per la 20^ giornata di Serie A finisce con il risultato di 1-1

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (di Niccolò Righi)

De Gea 7 - Per respingere gli assalti di ‘Capitan America’ Pulisic, lo spagnolo decide di diventare ’Spider Man’ chiudendo due volte la porta in faccia all’attaccante dei rossoneri. Non può nulla nel finale su Nkunku.

Dodo 6,5 - Non lo si vede molto come in altre occasioni, e questo non è per forza un male. Più attento in fase difensiva di quanto non lo si noti davanti, cresce nella ripresa.

Pongracic 6 - Tiene botta nonostante abbia il compito di andare altissimo a prendersi Loftus Cheek ma sul più bello si fa scappare Nkunku per il gol che vale il definitivo 1-1.

Comuzzo 7 - Gol pesantissimo che lo ripaga di tutte le voci che in estate lo davano lontano da Firenze. Il ‘Mastino’ si sta riprendendo la sua Fiorentina e Gattuso osserva.

Gosens 6,5 - Moto perpetuo della Fiorentina, sempre il primo quando si tratta di concludere, sempre il prezioso con le sue chiusure contro un cliente ostico come Saelemaekers. Sfiora il secondo gol dopo pochi giorni.
Dal 83’ Ranieri sv

Ndour 6 - Quinta gara di fila in cui Vanoli lo lancia titolare, appare in crescita rispetto alle ultime uscite. Galleggia tra trequarti e centrocampo non facendo mancare il proprio apporto.
Dal 91’ Sohm sv

Fagioli 7 - In questo momento è in una forma strepitosa, vede spazi che tutti gli altri non vedono e delizia il pubblico del Franchi con giocate sopraffine, pur non facendosi dispiacere nemmeno come recupera palloni.

Mandragora 5,5 - Dopo un primo tempo in ombra, cresce nella ripresa, dove lo si vede spesso e volentieri negli ultimi venti metri. Alla fine però è il primo ad abbandonare il campo.
Dal 65’ Brescianini 5,5 - Poteva presentarsi in modo glorioso davanti al suo pubblico ma la traversa, e una precisione non impeccabile, gli negano la gioia in pieno recupero.

Parisi 6 - Meno brillante rispetto alle ultime uscite, soffre molto i pochissimi spazi che l’ermetica difesa rossonera gli concede. Si abbassa per dar mano alla difesa.
Dal 83’ Solomon sv

Gudmundsson 6,5 - Sembra un altro giocatore rispetto a qualche mese fa. Sempre coinvolto nella manovra viola, scrive anche oggi il suo nome sul referto con un assist al bacio per Comuzzo.
Dal 83’ Fortini sv

Kean 5,5 - Ammonito per proteste dopo mezz’ora, mette in scena un duello tutto ‘azzurro’ con Gabbia, sotto gli occhi di Gattuso, che vince a fasi alterne. Oggi è una giornata da polveri bagnate per lui.

Paolo Vanoli 6,5 - Un’altra beffa nel finale, altri 2 punti persi, ma la sua Fiorentina sembra aver trovato la formula giusta. Espulso a fine primo tempo per proteste, sarà costretto a mancare l’appuntamento al Dall’Ara contro il Bologna.

LE PAGELLE DEL MILAN (di Pietro Celeste)

Maignan 6,5 - Le parate effettuate non sono delle più complicate, ma sono sinonimo della presenza e stabilità tra i pali per il portiere rossonero, ma quella nel finale su Kean è superlativa.

De Winter 5,5 - Costringe Saelemaekers al raddoppio su Gundmundsson perchè appare in difficoltà. Meglio nella ripresa, nonostante i buchi concessi.

Gabbia 6,5 - Giganteggia in mezzo all'area, rendendosi insidioso anche in quella avversaria. Il corpo a corpo su Kean è ricca di colpi e contraccolpi, non tirandosi mai indietro. Provvidenziale murando le numerose conclusioni dei viola.

Pavlovic 6 - Solita partita attenta e rude, senza grossi grattacapi, seppur la Fiorentina spinga su entrambe le fasce. Allontana il pericolo, stando corto e stretto di reparto. Dal 74' Nkunku 7 - Regala al Milan il gol del pareggio, sdoganando tutte le critiche sul tema centravanti e cavalcando l'onda dell'entusiasmo in un momento più che positivo per lui.

Saelemaekers 6 - Ibrido tra attacco e difesa, non eccelle ma è il vero jolly di Allegri. Conquista una punizione di capitale importanza dal limite dell'area spostando il pallone all'ultimo.

Loftus-Cheek 5,5 - Completamente in ombra. Riempie l'area, ma è innocuo, così come quando detta la profondità, ma perde il duello fisico con Comuzzo. Dal 63' Fofana 6,5 - Ha qualcosa da farsi rimediare dopo lo scivolone con il Genoa. Detto, fatto: premia il taglio di Nkunku per il gol del pareggio.

Jashari 5,5 - Fa intravedere qualcosa di interessante a livello tecnico, dimostrando di avere buonissime capacità, non abbinate alla giusta cattiveria agonistica. Dal 60' Rabiot 6 - Gamba e centimetri per provare a trovare il pari. Un paio di sgroppate decisive.

Ricci 6 - Si abbassa per fare gioco per provare a toccare più palloni, ma il centrocampo della Fiorentina oggi, con l'aiuto dei terzini, è in ogni dove. Il più positivo dei suoi, con tanto di conclusioni indirizzati in porta dopo una partita dispendiosa sotto l'aspetto fisico.

Estupinian 4,5 - Spreca una possibile ripartenza con un controllo maldestro, gioca un pallone in orizzontale regalando a Gudmundsson la possibilità di colpire e si fa ammonire dopo esser stato saltato di netto. Dal 60' Bartesaghi 5,5 - Vede Comuzzo saltargli davanti in occasione del gol, spreca la punizione del possibile pareggio, per poi riprendersi.

Pulisic 6 - Combina perfettamente con Fullkrug, trovandosi alla grande. Sul più bello, però, manca di cinismo, distaccandosi sempre di più con il progredire del match.

Fullkrug 6 - Parte male con due palloni sanguinosi persi dopo esser venuto a legare. Si rifà comportandosi da pivot al limite dell'area e apparecchiando due volte Pulisic davanti a De Gea. Dal 60' Leao 6 - Prezioso in fase difensiva scagionando il pericolo a seguito del corner e avendo lucidità nel ripartire.

Massimiliano Allegri 5,5 - Si affida alle novità, che non gli danno corda. La pareggia con i cambi, inserendo l'artiglieria pesante, rischiando poi la frittata nel recupero. Oggi sottotono più che mai.

Articoli correlati
Pablo Marí all'Al Hilal, il saluto alla Fiorentina: "Anno intenso, uscirete dal momento... Pablo Marí all'Al Hilal, il saluto alla Fiorentina: "Anno intenso, uscirete dal momento difficile"
Fiorentina, la Roma fa sul serio per Fortini: pronta un'offerta da 10 milioni di... Fiorentina, la Roma fa sul serio per Fortini: pronta un'offerta da 10 milioni di euro
Milan, Nkunku: "Sono concentrato al 100% sul club. Il Fenerbahce? Solo speculazioni"... Milan, Nkunku: "Sono concentrato al 100% sul club. Il Fenerbahce? Solo speculazioni"
Altre notizie Serie A
Parma, Delprato: "Meglio nella ripresa. Ora non abbassiamo l'attenzione" Parma, Delprato: "Meglio nella ripresa. Ora non abbassiamo l'attenzione"
Pablo Marí all'Al Hilal, il saluto alla Fiorentina: "Anno intenso, uscirete dal momento... Pablo Marí all'Al Hilal, il saluto alla Fiorentina: "Anno intenso, uscirete dal momento difficile"
Lazio, cresce l'ottimismo per Toth: con il Ferencvaros ballano due milioni, i dettagli... Lazio, cresce l'ottimismo per Toth: con il Ferencvaros ballano due milioni, i dettagli
Roma a caccia di attaccanti, nuova idea Malen: trattativa in corso con l'Aston Villa... Roma a caccia di attaccanti, nuova idea Malen: trattativa in corso con l'Aston Villa
Fiorentina, la Roma fa sul serio per Fortini: pronta un'offerta da 10 milioni di... TMWFiorentina, la Roma fa sul serio per Fortini: pronta un'offerta da 10 milioni di euro
Milan, Nkunku: "Sono concentrato al 100% sul club. Il Fenerbahce? Solo speculazioni"... Live TMWMilan, Nkunku: "Sono concentrato al 100% sul club. Il Fenerbahce? Solo speculazioni"
Inter, Valentin Carboni al Racing: i dettagli dell'affare, tra una clausola e il... Inter, Valentin Carboni al Racing: i dettagli dell'affare, tra una clausola e il bonus Mondiale
Fiorentina, Vanoli: "Questo sia lo standard. Felice per Comuzzo. Gosens? Mai avuto... Live TMWFiorentina, Vanoli: "Questo sia lo standard. Felice per Comuzzo. Gosens? Mai avuto uno così"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
3 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
5 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, la Roma fa sul serio per Fortini: pronta un'offerta da 10 milioni di euro
Immagine top news n.1 Sarri: "Essere qui a parlare per me è una violenza. Alla Lazio sembra sempre l'anno zero"
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan rischia di andare a -5 dall'Inter, Fiorentina terzultima
Immagine top news n.3 Nkunku e la traversa salvano il Milan nel finale: termina 1-1 il match al Franchi con la Fiorentina
Immagine top news n.4 Spalletti chiede rinforzi alla Juve: "In un paio di posizioni siamo un po' corti, serve completare"
Immagine top news n.5 Udinese, domani intervento in artroscopia al ginocchio per Zaniolo: in campo fra 3 settimane
Immagine top news n.6 Fiorentina-Milan, al Franchi anche Gattuso e Di Vaio. I viola vogliono due calciatori rossoblù
Immagine top news n.7 Tare su Maignan: "Finché non c'è la linea verde dobbiamo aspettare, ma sono fiducioso"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, cresce l'ottimismo per Toth: con il Ferencvaros ballano due milioni, i dettagli
Immagine news Serie A n.2 Roma a caccia di attaccanti, nuova idea Malen: trattativa in corso con l'Aston Villa
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, la Roma fa sul serio per Fortini: pronta un'offerta da 10 milioni di euro
Immagine news Serie A n.4 Milan, Nkunku: "Sono concentrato al 100% sul club. Il Fenerbahce? Solo speculazioni"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Valentin Carboni al Racing: i dettagli dell'affare, tra una clausola e il bonus Mondiale
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Vanoli: "Questo sia lo standard. Felice per Comuzzo. Gosens? Mai avuto uno così"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "Abbiamo comandato il gioco, se non chiudi le gare succede ciò che non ti aspetti"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani: "Per noi il VAR non esiste. Dagasso al Venezia? Non c'è nulla"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena 1-0 al 45'. Padroni di casa avanti con Bortolussi
Immagine news Serie B n.4 Mantova-Palermo, durante il match infortunio per l'arbitro Perenzoni: sostituito da Mucera
Immagine news Serie B n.5 Amoruso: "Sampdoria vittima di un incantesimo. Stagione inspiegabile"
Immagine news Serie B n.6 Mantova-Palermo 1-1, le pagelle: Marras gela i rosanero, Ceccaroni determinante
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati al 45': avanti Leccpo e Arezzo, in parità il derby Casertana-Benevento
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 21ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Continua a vincere il Catania
Immagine news Serie C n.3 Monopoli, sprint per Manzi: il difensore dell’Avellino vicino al Gabbiano
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, ag. Rutigliano: "rinnovo in stallo". Due club sul regista
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 21ª giornata: i parziali delle 14:30. Sei match ma un solo gol realizzato
Immagine news Serie C n.6 Catania, in arrivo un innesto per la difesa: fumata bianca per Miceli con il Monopoli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"
Immagine news Calcio femminile n.2 La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco
Immagine news Calcio femminile n.3 Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Juventus, le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa italiana
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, dal Brondby arriva l'attaccante Laura Faurskov. Accordo fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Woman, dal Kolding arriva la bosniaca Emma Veletanlic
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)