Nkunku e la traversa salvano il Milan nel finale: termina 1-1 il match al Franchi con la Fiorentina

Il Milan trova il gol in extremis e costringe la Fiorentina al secondo pareggio beffa nel finale. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, nella ripresa i viola passano in vantaggio grazie al secondo gol in serie A di Comuzzo ma si vedono raggiungere al 90’ dal bel gol di Nkunku.

Il primo tempo

Nel primo tempo è la Fiorentina a fare la partita, con i rossoneri attenti a non prendere gol e a sfruttare i contropiede. Le azioni più pericolose della partita, tuttavia, sono entrambe per ospiti in fotocopia: al 18’ azione bellissima firmata da Pulisic e Fullkrug. Il tedesco riceve dallo statunitense, protegge la palla e restituisce la sfera all’ex Chelsea che davanti al portiere salta De Gea ma prende l’esterno della porta dopo aver calciato. Tre minuti dopo ancora l’asse offensivo milanista porta di nuovo Pulisic a calciare davanti alla porta ma questa volta è De Gea a dirgli di ‘no’. In pieno di recupero Vanoli protesta in modo furioso per un fallo che Massa concede ai rossoneri e per questo viene espulso, costringendolo a guardarsi dalla tribuna il resto della partita e a mancare dalla trasferta a Bologna.

Il secondo tempo

La ripresa è sulla falsa riga del primo tempo, con la Fiorentina che riprende in mano il pallino del gioco, andando vicinissima al vantaggio in un paio di occasioni con il taglio sul primo palo di Gosens che trova in entrambe le azioni la risposta di Maignan. È il preludio al gol che arriva 67’: sugli svuiluppi di un corner battuto da Gudmundsson, Comuzzo salta in testa a Bartesaghi e trova il secondo, pesantissimo, gol in Serie A. All’81’ prima azione pericolosa nella ripresa del Milan: Saelemaekers è bravissimo a prendersi una punizione dal limite per il fallo di Fagioli. Sulla battuta va Pulisic che tocca Bartesaghi, ma il giovane esterno calcia malissimo e la palla termina parecchi metri sopra la traversa. I rossoneri trovano il gol del pari al 90’ dopo che Saelemaekers recupera palla su Fagioli, innesca Leao che mette davanti alla posta Nkunku, il quale trafigge con precisione De Gea per il definitivo 1-1. In pieno recupero doppia clamorosa occasione: Brescianini colpisce una traversa a pochissimi passi dalla porta, pochi secondi dopo Kean parte sul filo del fuorigioco e calcia trovando la respinta del portiere francese.