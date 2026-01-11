Catania, in arrivo un innesto per la difesa: fumata bianca per Miceli con il Monopoli

Fumata bianca in arrivo per il Catania. Secondo quanto riportato da TuttoC.com il club etneo in queste ore avrebbe chiuso la trattativa con il Monopoli per lo sbarco alla corte di Domenico Toscano, del difensore classe 1991 Mirko Miceli.

Pronto per lui un accordo fino al 2027.

Miceli (34) nel corso della prima parte di stagione ha messo a referto con la maglia del Gabbiano 18 presenze e 2 gol. Mentre nel complesso con il club biancoverde, al quale è approdato nell'estate 2024, il referto parla di 50 gettoni e tre reti.

Da segnalare che per il giocatore di Cosenza quello al Catania è un ritorno dato che ha vestito la maglia della società siciliana nelle giovanili, fino al 2009.