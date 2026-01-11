Barcellona, Deco svela: "Cancelo sempre stato pazzo del Barça". A breve visite e annuncio

Non sarà l'Inter a riabbracciare Joao Cancelo>, ma il Barcellona. Dovrebbe già essere tutto delineato, il club blaugrana ha sorpassato i nerazzurri nella corsa all'ingaggio in prestito del laterale portoghese, che da sempre ha manifestato la sua preferenza a indossare nuovamente la camiseta del Barça, dopo essere passato per il Camp Nou nella stagione 2023/24. Prima di approdare all’Al Hilal nell’agosto 2024.

In Spagna - non solo - tutti ormai danno per certo l'arrivo di Cancelo, ma il direttore sportivo Deco ha spiegato alla stampa le dinamiche dell'affare: "Cancelo è un giocatore di altissima qualità ed è un’operazione che normalmente sarebbe molto difficile da concretizzare. È successo per via delle circostanze", le prime parole riprese da Mundo Deportivo.

"Non era iscritto, aveva un accordo per poter partire, ed è un giocatore che è sempre stato pazzo per il Barça", ha chiarito il dirigente dei catalani in Arabia Saudita, dove la squadra giocherà oggi la finale della Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid. Dopo essersi infortunato e aver saltato gli impegni di ottobre del Portogallo per le qualificazioni mondiali, il ritorno in Europa dovrebbe aiutare Cancelo a non uscire dal mirino del CT Roberto Martinez per la convocazione in Coppa del Mondo.

Ma stando al quotidiano spagnolo, l'annuncio ufficiale del ritorno di Cancelo al Barcellona dovrebbe arrivare molto presto, già questo martedì. Tra due giorni dunque. Il terzino di 31 anni dovrebbe arrivare in città solo dopo la finale della Supercoppa e le visite mediche - inizialmente previste per venerdì scorso - che dovrebbero svolgersi soltanto lunedì. E l'accordo? Si parlerebbe di un contratto di 6 mesi, per cominciare. Fermo restando che l'ex Inter è ancora legato al club con Simone Inzaghi in panchina fino all'estate del 2027.