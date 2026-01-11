La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco
Con spettacolare gol di tacco Cristiana Girelli regala la vittoria della Supercoppa italiana alla sua Juventus nella finale di Pescara contro la Roma. La numero 10 bianconera decide la sfida a 5' dal 90' dopo una sfida in equilibrio sbloccata dalle capitoline con la Giugliano e impattata dalle ragazze di Massimiliano Canzi grazi e a Vangsgaard al 40'.
Per la Juventus questo è il secondo trofeo stagionale dopo la Serie A Women's Cup conquistata a settembre ancora contro la Roma di Rossettini.
JUVENTUS-ROMA 2-1
Marcatori: 23' Giugliano (R), 40' Vangsgaard (J), 85' Girelli (J)
Formazioni ufficiali
Juventus (4-3-3): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken, Carbonell; Walti, Stolen-Godo, Tatiana Pinto (84' Schatzer); Beccari (89' Krumbiegel), Cambiaghi (68' Girelli), Vangsgaard. Allenatore: Canzi.
Roma (4-3-3): Baldi; Bergamaschi (90'+2 Thogersen), Oladipo, Valdezate, Veje: Giugliano, Greggi (90'+1 Corelli), Dragoni; Rieke, Viens (85' Brennskag-Dorsin), Babajide (46' Pilgrim). Allenartore: Rossettini.
Ammonite: Viens