Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco

La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di taccoTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 16:53Calcio femminile
Luca Bargellini

Con spettacolare gol di tacco Cristiana Girelli regala la vittoria della Supercoppa italiana alla sua Juventus nella finale di Pescara contro la Roma. La numero 10 bianconera decide la sfida a 5' dal 90' dopo una sfida in equilibrio sbloccata dalle capitoline con la Giugliano e impattata dalle ragazze di Massimiliano Canzi grazi e a Vangsgaard al 40'.

Per la Juventus questo è il secondo trofeo stagionale dopo la Serie A Women's Cup conquistata a settembre ancora contro la Roma di Rossettini.

JUVENTUS-ROMA 2-1
Marcatori: 23' Giugliano (R), 40' Vangsgaard (J), 85' Girelli (J)

Formazioni ufficiali
Juventus (4-3-3): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken, Carbonell; Walti, Stolen-Godo, Tatiana Pinto (84' Schatzer); Beccari (89' Krumbiegel), Cambiaghi (68' Girelli), Vangsgaard. Allenatore: Canzi.

Roma (4-3-3): Baldi; Bergamaschi (90'+2 Thogersen), Oladipo, Valdezate, Veje: Giugliano, Greggi (90'+1 Corelli), Dragoni; Rieke, Viens (85' Brennskag-Dorsin), Babajide (46' Pilgrim). Allenartore: Rossettini.

Ammonite: Viens

Articoli correlati
Spalletti chiede rinforzi alla Juve: "In un paio di posizioni siamo un po' corti,... Spalletti chiede rinforzi alla Juve: "In un paio di posizioni siamo un po' corti, seve completare"
Juventus, Spalletti: "In alcuni ruoli dobbiamo completare la rosa" Juventus, Spalletti: "In alcuni ruoli dobbiamo completare la rosa"
Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano
Altre notizie Calcio femminile
La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco... La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco
Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano
Roma-Juventus, le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa italiana Roma-Juventus, le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa italiana
Napoli Women, dal Brondby arriva l'attaccante Laura Faurskov. Accordo fino al 2028... UfficialeNapoli Women, dal Brondby arriva l'attaccante Laura Faurskov. Accordo fino al 2028
Napoli Woman, dal Kolding arriva la bosniaca Emma Veletanlic UfficialeNapoli Woman, dal Kolding arriva la bosniaca Emma Veletanlic
Genoa Women, nuovo infortunio per Di Bari: problema al ginocchio in amichevole TMWGenoa Women, nuovo infortunio per Di Bari: problema al ginocchio in amichevole
Juventus, Lenzini: "Stimolante iniziare l'anno con un trofeo. Vittoria sarebbe un... Juventus, Lenzini: "Stimolante iniziare l'anno con un trofeo. Vittoria sarebbe un segnale"
Roma Femminile, Greggi: "Io Capitan Futuro? Onorata del paragone con DDR" Roma Femminile, Greggi: "Io Capitan Futuro? Onorata del paragone con DDR"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
3 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
5 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti chiede rinforzi alla Juve: "In un paio di posizioni siamo un po' corti, seve completare"
Immagine top news n.1 Udinese, domani intervento in artroscopia al ginocchio per Zaniolo: in campo fra 3 settimane
Immagine top news n.2 Fiorentina-Milan, al Franchi anche Gattuso e Di Vaio. I viola vogliono due calciatori rossoblù
Immagine top news n.3 Tare su Maignan: "Finché non c'è la linea verde dobbiamo aspettare, ma sono fiducioso"
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Parma va a +8 sulla zona rossa, il Lecce resta a +4
Immagine top news n.5 Fullkrug: "La maglia del Milan è pesante, mi piace. Ecco come esulterò dopo il mio primo gol"
Immagine top news n.6 Torino, decisione presa dopo il ko contro l'Atalanta: ancora fiducia a Marco Baroni
Immagine top news n.7 Italia, un'altra occasione persa per il bene della Nazionale: nessuno stage in vista del playoff
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nkunku e la traversa salvano il Milan nel finale: termina 1-1 il match al Franchi con la Fiorentina
Immagine news Serie A n.2 Verona-Lazio, le formazioni ufficiali: Taylor subito titolare, torna Giovane dal 1'
Immagine news Serie A n.3 Genoa-Cagliari, i 24 convocati di Pisacane: presente Zé Pedro, ancora out Deiola
Immagine news Serie A n.4 Spalletti chiede rinforzi alla Juve: "In un paio di posizioni siamo un po' corti, seve completare"
Immagine news Serie A n.5 Comuzzo fa il secondo gol in Serie A e porta la Fiorentina in vantaggio contro il Milan
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Stulic: "Il campionato è lungo e dobbiamo ripartire"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 19ª giornata: Mantova-Palermo 1-1. Marras riprende i rosanero al 95'
Immagine news Serie B n.2 Padova-Modena, le formazioni ufficiali: Papu dal 1'. Sottil punta su Di Mariano
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 19ª giornata: Mantova-Palermo 0-1 al 45'. In rete Pietro Ceccaroni
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Bisoli: "Con l'Empoli è mancato solo il gol. Dobbiamo continuare a crescere"
Immagine news Serie B n.5 Mantova-Palermo, le formazioni ufficiali: Bardi subito titolare contro il suo passato
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Rozzio dopo il 4° ko di fila: "È il momento più complicato della stagione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 21ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Continua a vincere il Catania
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, sprint per Manzi: il difensore dell’Avellino vicino al Gabbiano
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, ag. Rutigliano: "rinnovo in stallo". Due club sul regista
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 21ª giornata: i parziali delle 14:30. Sei match ma un solo gol realizzato
Immagine news Serie C n.5 Catania, in arrivo un innesto per la difesa: fumata bianca per Miceli con il Monopoli
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 21ª giornata: Juventus e Atalanta corsare. Vittorie a Livorno e Casarano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco
Immagine news Calcio femminile n.2 Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Juventus, le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa italiana
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, dal Brondby arriva l'attaccante Laura Faurskov. Accordo fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Woman, dal Kolding arriva la bosniaca Emma Veletanlic
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa Women, nuovo infortunio per Di Bari: problema al ginocchio in amichevole
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)