Serie C, 21ª giornata: i parziali delle 14:30. Sei match ma un solo gol realizzato
Sono sei le gare valide per la 21ª giornata del campionato di Serie C iniziate alle ore 14:30. Tre per il Girone A, una per il B e due per il C. Al 45', però, solo una delle dodici formazioni in campo è riuscita ad andare in rete: si tratta dell'Arzignano Valchiampo al 5' di recupero sul campo della Virtus Verona. Di seguito il quadro aggiornato del turno:
SERIE C - 21ª GIORNATA
GIRONE A
Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1
32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)
Giana Erminio-Renate 0-1
34' Karlsson
Vicenza-Ospitaletto 1-0
5' Cuomo
Union Brescia-Trento 2-1
20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)
Pergolettese-Lumezzane 0-2
37' Mancini, 64' Caccavo
Pro Patria-Inter U23 1-2
4', 26' rig. La Gumina (I), 91' Desogus (P)
In corso
Alcione Milano-Cittadella 0-0
Novara-Dolomiti Bellunesi 0-0
Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-1
45'+5 Mattioli
Domenica 11 gennaio
Ore 17.30 - Lecco-Triestina
GIRONE B
Ascoli-Ternana 1-0
64' D'Uffizi
Torres-Campobasso 2-2
15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè (T)
Ravenna-Forlì 0-0
Livorno-Juventus Next Gen 1-2
7' Di Carmine (L), 12' Puczka (J), 84' Guerra (J)
In corso
Carpi-Pianese 0-0
Domenica 11 gennaio
Ore 17.30 - Arezzo-Pontedera
Ore 17.30 - Perugia-Bra
Ore 17.30 - Sambenedettese-Gubbio
Ore 20.30 - Pineto-Guidonia Montecelio
Riposa: Vis Pesaro
GIRONE C
Audace Cerignola-Potenza 4-0
21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi
Latina-Trapani 2-1
21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)
Crotone-Team Altamura 0-1
77' Curcio
Sorrento-Foggia 2-1
42' Bevilacqua (F), 45'+1 Sabbatani (S), 87' Shaw (S)
Casarano-Atalanta U23 0-1
20' Cisse
In corso
Catania-Cavese 0-0
Monopoli-Siracusa 0-0
Domenica 11 gennaio
Ore 17.30 - Casertana-Benevento
Lunedì 12 gennaio
Ore 20.30 - Giugliano-Picerno
Ore 20.30 - Salernitana-Cosenza