Serie C, 21ª giornata: i parziali delle 14:30. Sei match ma un solo gol realizzato

Sono sei le gare valide per la 21ª giornata del campionato di Serie C iniziate alle ore 14:30. Tre per il Girone A, una per il B e due per il C. Al 45', però, solo una delle dodici formazioni in campo è riuscita ad andare in rete: si tratta dell'Arzignano Valchiampo al 5' di recupero sul campo della Virtus Verona. Di seguito il quadro aggiornato del turno:

SERIE C - 21ª GIORNATA

GIRONE A

Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1

32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)

Giana Erminio-Renate 0-1

34' Karlsson

Vicenza-Ospitaletto 1-0

5' Cuomo

Union Brescia-Trento 2-1

20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)

Pergolettese-Lumezzane 0-2

37' Mancini, 64' Caccavo

Pro Patria-Inter U23 1-2

4', 26' rig. La Gumina (I), 91' Desogus (P)

In corso

Alcione Milano-Cittadella 0-0

Novara-Dolomiti Bellunesi 0-0

Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-1

45'+5 Mattioli

Domenica 11 gennaio

Ore 17.30 - Lecco-Triestina

GIRONE B

Ascoli-Ternana 1-0

64' D'Uffizi

Torres-Campobasso 2-2

15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè (T)

Ravenna-Forlì 0-0

Livorno-Juventus Next Gen 1-2

7' Di Carmine (L), 12' Puczka (J), 84' Guerra (J)

In corso

Carpi-Pianese 0-0

Domenica 11 gennaio

Ore 17.30 - Arezzo-Pontedera

Ore 17.30 - Perugia-Bra

Ore 17.30 - Sambenedettese-Gubbio

Ore 20.30 - Pineto-Guidonia Montecelio

Riposa: Vis Pesaro

GIRONE C

Audace Cerignola-Potenza 4-0

21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi

Latina-Trapani 2-1

21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)

Crotone-Team Altamura 0-1

77' Curcio

Sorrento-Foggia 2-1

42' Bevilacqua (F), 45'+1 Sabbatani (S), 87' Shaw (S)

Casarano-Atalanta U23 0-1

20' Cisse

In corso

Catania-Cavese 0-0

Monopoli-Siracusa 0-0

Domenica 11 gennaio

Ore 17.30 - Casertana-Benevento

Lunedì 12 gennaio

Ore 20.30 - Giugliano-Picerno

Ore 20.30 - Salernitana-Cosenza