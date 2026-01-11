Serie B, 19ª giornata: Mantova-Palermo 0-1 al 45'. In rete Pietro Ceccaroni

Si è appena conclusa la prima frazione di gioco al 'Martelli' fra i padroni di casa del Mantova e il Palermo. Al 45' sono i rosanero ad andare al riposo in vantaggio grazie alla rete di Pietro Ceccaroni in apertura di match. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE B - 19ª GIORNATA

Avellino-Sampdoria 2-1

32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)

Carrarese-Bari 1-0

50' Abiuso

Frosinone-Catanzaro 2-0

81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis

Reggiana-Venezia 1-3

21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)

Sudtirol-Spezia 2-1

31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)

Virtus Entella-Monza 1-0

84'rig. Franzoni

Juve Stabia-Pescara 2-2

35’ Olzer (P), 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)

Cesena-Empoli 0-1

47’ Ilie

In corso

Mantova-Palermo 0-1

8' Ceccaroni

Domenica 11 Gennaio 2026

Ore 17.15 - Padova-Modena