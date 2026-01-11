Verona, Zanetti prima della Lazio: "Noi dobbiamo fare punti per noi stessi, il cammino è lungo"
TUTTO mercato WEB
Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Noi dobbiamo fare punti per noi stessi, senza guardare gli altri. Dobbiamo raggiungere una certa quota, il cammino è lungo ma ogni partita deve essere un'opportunità per fare punti".
Sulla continuità a livello di formazione: "Abbiamo fatto una grande partita contro il Napoli, avremmo potuto anche vincere. Oggi ho voluto dare continuità, fatta eccezione per Unai Nunez".
Su Giovane: "Giovane sa fare tante cose e sa farle bene. Deve essere incisivo perché abbiamo bisogno dei suoi gol".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Ora in radio
Primo piano
Serie A, la classifica aggiornata: il Milan rischia di andare a -5 dall'Inter, Fiorentina terzultima
Serie A
Serie B
Palermo, Inzaghi: "Abbiamo comandato il gioco, se non chiudi le gare succede ciò che non ti aspetti"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile