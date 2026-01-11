Verona, Zanetti prima della Lazio: "Noi dobbiamo fare punti per noi stessi, il cammino è lungo"

Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Noi dobbiamo fare punti per noi stessi, senza guardare gli altri. Dobbiamo raggiungere una certa quota, il cammino è lungo ma ogni partita deve essere un'opportunità per fare punti".

Sulla continuità a livello di formazione: "Abbiamo fatto una grande partita contro il Napoli, avremmo potuto anche vincere. Oggi ho voluto dare continuità, fatta eccezione per Unai Nunez".

Su Giovane: "Giovane sa fare tante cose e sa farle bene. Deve essere incisivo perché abbiamo bisogno dei suoi gol".