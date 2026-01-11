Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 21ª giornata: Juventus e Atalanta corsare. Vittorie a Livorno e Casarano

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 14:27
Luca Bargellini

Si chiudono con due vittorie esterne i match delle 12:30 di oggi validi per la 21ª giornata del campionato di Serie C. La Juventus Next Gen espugna il 'Picchi' battendo il Livorno 2-1 con la rete decisiva di Guerra all'84. L'Atalanta U23, invece, fa sua la sfida sul campo del Casarano grazie alla rete di Cissè realizzata al 20'. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C - 21ª GIORNATA
GIRONE A
Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1
32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)
Giana Erminio-Renate 0-1
34' Karlsson
Vicenza-Ospitaletto 1-0
5' Cuomo
Union Brescia-Trento 2-1
20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)
Pergolettese-Lumezzane 0-2
37' Mancini, 64' Caccavo
Pro Patria-Inter U23 1-2
4', 26' rig. La Gumina (I), 91' Desogus (P)

Domenica 11 gennaio
Ore 14.30 - Alcione Milano-Cittadella
Ore 14.30 - Novara-Dolomiti Bellunesi
Ore 14.30 - Virtus Verona-Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 - Lecco-Triestina

Classifica: Vicenza 53*, Union Brescia 42*, Lecco 38, Cittadella 35, Renate 31*, Inter U23 31*, Trento 30*, Alcione Milano 30, Pro Vercelli 27*, Giana Erminio 26, Lumezzane 26*, Arzignano Valchiampo 24, AlbinoLeffe 24*, Dolomiti Bellunesi 24, Ospitaletto 23*, Novara 22, Virtus Verona 18, Pergolettese 15*, Pro Patria 12*, Triestina -2

* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ascoli-Ternana 1-0
64' D'Uffizi
Torres-Campobasso 2-2
15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè (T)
Ravenna-Forlì 0-0
Livorno-Juventus Next Gen 1-2
7' Di Carmine (L), 12' Puczka (J), 84' Guerra (J)

Domenica 11 gennaio
Ore 14.30 - Carpi-Pianese
Ore 17.30 - Arezzo-Pontedera
Ore 17.30 - Perugia-Bra
Ore 17.30 - Sambenedettese-Gubbio
Ore 20.30 - Pineto-Guidonia Montecelio

Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 43, Ravenna 42*, Ascoli 37*, Pineto 31, Vis Pesaro 27, Campobasso 27*, Guidonia Montecelio 27, Juventus Next Gen 27*, Ternana 26*, Carpi 26, Pianese 26, Forlì 25*, Livorno 19*, Gubbio 19**, Sambenedettese 19, Perugia 18, Bra 16, Torres 15*, Pontedera 14

* una gara in più
** una gara in meno
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Audace Cerignola-Potenza 4-0
21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi
Latina-Trapani 2-1
21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)
Crotone-Team Altamura 0-1
77' Curcio
Sorrento-Foggia 2-1
42' Bevilacqua (F), 45'+1 Sabbatani (S), 87' Shaw (S)
Casarano-Atalanta U23 0-1
20' Cisse

Domenica 11 gennaio
Ore 14.30 - Catania-Cavese
Ore 14.30 - Monopoli-Siracusa
Ore 17.30 - Casertana-Benevento
Lunedì 12 gennaio
Ore 20.30 - Giugliano-Picerno
Ore 20.30 - Salernitana-Cosenza

Classifica - Benevento 44, Catania 42, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone 28*, Audace Cerignola 28*, Casarano 28*, Potenza 26*, Atalanta U23 25*, Sorrento 24*, Team Altamura 23*, Latina 22*, Cavese 21, Siracusa 21, Trapani 19*, Foggia 19*, Giugliano 16, Picerno 15

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
