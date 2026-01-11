Tare su Maignan: "Finché non c'è la linea verde dobbiamo aspettare, ma sono fiducioso"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.

Ti aspettavi il Milan così?

"La classifica dice questo: siamo in un momento positivo. C'è tanto ancora da migliorare, sappiamo che da qui a fine campionato dobbiamo fare meno errori possibili".

A che punto è la situazione sul rinnovo di Maignan?

"Si sa che il rapporto con lui è straordinario. Finchè non c'è la luce verde dobbiamo aspettare, ma sono fiducioso per il progetto futuro".

Quanto è contento di vedere Jashari titolare?

"Abbiamo grandi aspettative su di lui. Ha avuto questo incidente a inizio stagione, da due mesi a questa parte si è ripreso, ha giocato du partite in coppa e Supercoppa, dimostrando di poter giocare al Milan".

Nkunku resta a Milano?

"E' un giocatore del Milan e siamo contenti".