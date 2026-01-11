TMW Fiorentina-Milan, al Franchi anche Gattuso e Di Vaio. I viola vogliono due calciatori rossoblù

Spettatori illustri al Franchi per Fiorentina-Milan. Oltre al commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, sulle tribune dello stadio fiorentino siede anche Marco Di Vaio. Il direttore sportivo del Bologna sta con ogni probabilità studiando i prossimi avversari dei rossoblù in campionato, ma la sua presenza potrebbe essere dettata anche da ragioni di mercato: la Fiorentina in questi giorni ha cercato infatti sia Benjamín Dominguez, esterno offensivo, sia Giovanni Fabbian, centrocampista centrale.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Kean, Gudmundsson.

A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Fortini, Ranieri, Kospo, Nicolussi Caviglia, Brescianini, Sohm, Solomon, Fazzini, Piccoli, Kouamé.

Allenatore: Paolo Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Pulisic, Fullkrug.

A disposizione: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Athekame, Rabiot, Modric, Fofana, Leao, Nkunku.

Allenatore: Massimiliano Allegri.