Serie C, 21ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Continua a vincere il Catania

Sono appena terminate le sei gare valide per la 21ª giornata del campionato di Serie C iniziate alle 14:30. Da segnalare il ko del Cittadella sul campo dell'Alcione Milano, per quanto riguarda il Girone A, e il successo del Catania sulla Cavese nel Girone C. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C - 21ª GIORNATA

GIRONE A

Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1

32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)

Giana Erminio-Renate 0-1

34' Karlsson

Vicenza-Ospitaletto 1-0

5' Cuomo

Union Brescia-Trento 2-1

20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)

Pergolettese-Lumezzane 0-2

37' Mancini, 64' Caccavo

Pro Patria-Inter U23 1-2

4', 26' rig. La Gumina (I), 91' Desogus (P)

Alcione Milano-Cittadella 1-0

78' Ciappellano, 90' Morselli

Novara-Dolomiti Bellunesi 1-1

83' Ledonne (N), 90'+6 Saccani (D)

Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-1

45'+5 Mattioli

Domenica 11 gennaio

Ore 17.30 - Lecco-Triestina

Classifica: Vicenza 53*, Union Brescia 42*, Lecco 38, Cittadella 35*, Alcione Milano 33*, Renate 31*, Inter U23 31*, Trento 30*, Arzignano Valchiampo 27*, Pro Vercelli 27*, Giana Erminio 26, Lumezzane 26*, Dolomiti Bellunesi 25*, AlbinoLeffe 24*, Novara 23*, Ospitaletto 23*, Virtus Verona 18*, Pergolettese 15*, Pro Patria 12*, Triestina -2

* una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Ascoli-Ternana 1-0

64' D'Uffizi

Torres-Campobasso 2-2

15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè (T)

Ravenna-Forlì 0-0

Livorno-Juventus Next Gen 1-2

7' Di Carmine (L), 12' Puczka (J), 84' Guerra (J)

Carpi-Pianese 1-1

63' Panelli (C), 87' Sodero (P)

Domenica 11 gennaio

Ore 17.30 - Arezzo-Pontedera

Ore 17.30 - Perugia-Bra

Ore 17.30 - Sambenedettese-Gubbio

Ore 20.30 - Pineto-Guidonia Montecelio

Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 43, Ravenna 42*, Ascoli 37*, Pineto 31, Vis Pesaro 27, Campobasso 27*, Guidonia Montecelio 27, Pianese 27*, Juventus Next Gen 27*, Carpi 27*, Ternana 26*, Forlì 25*, Livorno 19*, Gubbio 19**, Sambenedettese 19, Perugia 18, Bra 16, Torres 15*, Pontedera 14

* una gara in più

** una gara in meno

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Audace Cerignola-Potenza 4-0

21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi

Latina-Trapani 2-1

21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)

Crotone-Team Altamura 0-1

77' Curcio

Sorrento-Foggia 2-1

42' Bevilacqua (F), 45'+1 Sabbatani (S), 87' Shaw (S)

Casarano-Atalanta U23 0-1

20' Cisse

Catania-Cavese 2-0

88' Di Gennaro, 90'+2 Caturano

Monopoli-Siracusa 1-0

67' Battocchio

Domenica 11 gennaio

Ore 17.30 - Casertana-Benevento

Lunedì 12 gennaio

Ore 20.30 - Giugliano-Picerno

Ore 20.30 - Salernitana-Cosenza

Classifica - Catania 45*, Benevento 44, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 33*, Crotone 28*, Audace Cerignola 28*, Casarano 28*, Potenza 26*, Atalanta U23 25*, Sorrento 24*, Team Altamura 23*, Latina 22*, Cavese 21*, Siracusa 21*, Trapani 19*, Foggia 19*, Giugliano 16, Picerno 15

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva