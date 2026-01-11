Serie A, la classifica aggiornata: il Parma va a +8 sulla zona rossa, il Lecce resta a +4

Il 2-1 del Parma sul Lecce pesa eccome sulla parte bassa della classifica e ridisegna, almeno in parte, gli equilibri della corsa salvezza. I ducali conquistano tre punti pesantissimi nello scontro diretto, salgono a quota 21 e mettono distanza proprio da una delle dirette rivali. Di segno opposto l’umore in casa Lecce: la sconfitta lascia i giallorossi fermi a 17 punti, ancora pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere e chiamati a una reazione immediata.

Inter 42 (18 partite giocate)

Milan 39 (18)

Roma 39 (20)

Napoli 38 (18)

Juventus 36 (19)

Como 34 (19)

Atalanta 31 (20)

Bologna 27 (19)

Udinese 26 (20)

Lazio 25 (19)

Sassuolo 23 (20)

Torino 23 (20)

Cremonese 22 (19)

Parma 21 (19)

Cagliari 19 (19)

Lecce 17 (19)

Genoa 16 (19)

Verona 13 (18)

Fiorentina 13 (19)

Pisa 13 (20)