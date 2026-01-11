Padova-Modena, le formazioni ufficiali: Papu dal 1'. Sottil punta su Di Mariano
Arrivano le formazioni ufficiali di Padova-Modena, match delle ore 17:15 valido per la 19ª giornata del campionato di Serie B.
Biancoscudati che cambiano un solo elemento rispetto all'ultimo match dello scorso anno: Ghiglione si prende l'out di destra con Capelli che trasloca dal lato opposto. Cambiano, invece, qualcosa in più i Canarini che confermano in blocco la difesa, ma propongono Zanimacchia a destra, con Zampano sull'out mancino e Santoro come mezzala. In avanti assieme a Gliozzi c'è Di Mariano.
Padova (3-5-2): Sorrentino; Belli, Sgarbi, Perrotta; Ghiglione, Fusi, Harder, Varas, Capelli; Gomez, Bortolussi. Allenatore: Andreoletti.
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Massolin, Zampano; Di Mariano, Gliozzi. Allenatore: Sottil.