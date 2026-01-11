Cesena, Bisoli: "Con l'Empoli è mancato solo il gol. Dobbiamo continuare a crescere"

Al termine della partita contro l’Empoli, Dimitri Bisoli, centrocampista del Cesena ha raggiunto la sala stampa del 'Manuzzi' per commentare la partita contro i toscani:

“Sicuramente dispiace perdere in casa, però la squadra ha avuto una reazione positiva e, sostanzialmente, è mancato il gol, però l'atteggiamento e la voglia di pareggiare ci sono stati. La Serie B, come sappiamo tutti, è un campionato molto difficile in cui ogni partita ha la sua storia. È un campionato molto equilibrato nel quale i dettagli fanno la differenza e, purtroppo, oggi siamo qui a commentare una sconfitta, ma l'atteggiamento e lo spirito sono quelli giusti, di una squadra che non molla mai e che ha voglia di andare a riprendere la partita, nonostante lo svantaggio.

Quando l’avversario si mette con dieci giocatori dietro la linea della palla, non è mai semplice trovare la via del goal e a noi oggi è mancata la stoccata finale. Ci sarà sicuramente da migliorare, però non scordiamo che bisogna fare i complimenti a questi ragazzi, perché trentuno punti nel girone di andata sono veramente tanti. È vero che veniamo da due sconfitte e ci sta, però il campionato è lungo e io non ho mai visto una squadra con questo spirito, con questa umiltà, con questa voglia e con questa determinazione. Devo fare i complimenti ai miei compagni, perché non mi era mai capitato di aver compagni così bravi, puri e genuini. Sappiamo di dover migliorare e dover crescere, perché il campionato è difficile e lungo, ma penso che faremo anche un bel girone di ritorno.”