Fiorentina, graduale rientro in gruppo per Solomon. Ancora a parte invece Mandragora

La Fiorentina ha goduto di tre giorni di riposo dopo il pareggio casalingo per 1-1 di domenica sera contro l'Inter, nella giornata di oggi la squadra è però tornata ad allenarsi agli ordini del suo allenatore Paolo Vanoli, con una doppia seduta.

La mattinata ha visto i giocatori della Fiorentina lavorare in palestra, mentre nel pomeriggio spazio a una seduta atletica sui campi del Viola Park. E non soltanto con i protagonisti della prima squadra: considerando infatti i vari assenti per gli impegni delle nazionali, erano aggregati anche alcuni giovani della Primavera.

Qualche aggiornamento positivo arriva dall'infermeria, visto che l'esterno Manor Solomon sta rientrando in parte in gruppo, gradualmente. Invece ancora lavoro a parte per il centrocampista Rolando Mandragora, che aveva saltato anche l'ultima partita prima della sosta, contro l'Inter. Il lungodegente Tariq Lamptey, infortunatosi al crociato a inizio stagione, prosegue invece con il suo programma personalizzato di recupero e rientro, ma non ha ancora toccato il campo. Lo riferisce il portale specializzato FirenzeViola.it.