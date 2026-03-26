Playoff Mondiali 2026 al via! Dall'Italia al Suriname, sono 22 squadre per 6 posti. Tutti i dettagli

Dall'Italia, quattro volte campione del mondo, al Suriname, che aspira a partecipare per la prima volta: sono 22 le squadre che ancora sperano di qualificarsi per i Mondiali del 2026. Con i verdetti attesi entro pochi giorni. Il 31 marzo saranno infatti noti i nomi delle ultime 6 squadre che prenderanno parte ai Mondiali in USA, Messico e Canada, unendosi alle 42 Nazionali già qualificate. Tra queste, si spera possa esserci anche l'Italia che - come sappiamo - deve passare da un doppio spareggio (come tutte le altre selezioni europee ancora in corsa): il primo oggi (giovedì 26 marzo) a Bergamo contro l'Irlanda del Nord e poi, in caso di risultato positivo, il secondo il 31 in trasferta, o a Cardiff contro il Galles o a Sarajevo contro la Bosnia.

22 SQUADRE PER 6 POSTI

Italia a parte, dicevamo, sono 6 i posti a disposizione: 4 posti per le 16 squadre europee distribuite in quattro percorsi, mentre gli ultimi due posti dai playoff intercontinentali (che si svolgeranno in due delle città che ospiteranno il Mondiale, ovvero Guadalajara e Monterrey) che coinvolgono 6 squadre.

SPAREGGI EUROPEI

Le 16 squadre partecipanti, come detto, sono state divise in quattro percorsi, ognuno con due semifinali e una finale. La vincitrice di ogni percorso si qualifica per il Mondiale. Ecco il dettaglio:

Percorso A

- semifinali 26 marzo: Italia-Irlanda del Nord e Galles-Bosnia

- finale 31 marzo: Galles/Bosnia Erzegovina contro Italia/Irlanda del Nord

Percorso B

- semifinali 26 marzo: Ucraina-Svezia e Polonia-Albania

- finale 31 marzo: Ucraina/Svezia contro Polonia/Albania

Percorso C

- semifinali 26 marzo: Turchia-Romania e Slovacchia-Kosovo

- finale 31 marzo: Slovacchia/Kosovo contro Turchia/Romania

Percorso D

- semifinali 26 marzo: Danimarca-Macedonia del Nord e Repubblica Ceca-Irlanda

- finale 31 marzo: Repubblica Ceca/Irlanda contro Danimarca/Macedonia del Nord

SPEREGGI INTERCONTINENTALI

Gli ultimi due nomi, come detto, verranno fuori dai due play-off intercontinentali. In finale la Repubblica Democratica del Congo che attende la vincente del confronto tra Nuova Caledonia e Giamaica. L'Iraq invece sfiderà la vincente del spareggio tra Bolivia e Suriname.

- semifinale A, 26 marzo: Nuova Caledonia-Giamaica

- semifinale B, 26 marzo: Bolivia-Suriname

- finale A, 31 marzo: Repubblica Democratica del Congo contro Nuova Caledonia/Giamaica

- finale B, 31 marzo: Iraq contro Bolivia/Suriname

Spareggi europei, chi perde le semifinale deve giocare lo stesso la seconda partita?

Si disputerà comunque la sfida tra le perdenti delle semifinali dei playoff mondiali, ma sotto forma di gara amichevole: la squadra che ha perso la propria semifinale dovrà comunque raggiungere la sede stabilita per l'incontro.