Romelu Lukaku non è ancora rientrato a Castel Volturno: Napoli irritato con il belga
Romelu Lukaku non è ancora rientrato a Castel Volturno. Nei giorni scorsi, il centravanti, nell’ambito di una scelta condivisa con il Belgio e con il Napoli, aveva lasciato il ritiro della nazionale, per ottimizzare la propria condizione fisica.
Secondo quanto riferito da Sky Sport, Lukaku non rientrerà prima di inizio settimana prossima. È una scelta, fa sapere l’emittente satellitare, che ha irritato il club partenopeo, già scettico sulla scelta - diversa da quella di De Bruyne, ovviamente personale - di non operarsi dopo l’infortunio subito in autunno. Per ora, Lukaku resta in Belgio, insieme alla sua famiglia.
È lontano da Napoli in questi giorni anche Antonio Conte: come già accaduto in occasione dell’ultima sosta del campionato, il tecnico dei campioni d’Italia sta trascorrendo a Torino, con la sua famiglia, i giorni dello stop al campionato. Da capire come il Napoli reagirà all’assenza di Lukaku.
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