Il calcio piange la scomparsa di Beppe Savoldi: il cordoglio del Napoli e di De Laurentiis

Il mondo del calcio piange la morte di Beppe Savoldi, scomparso oggi all'età di 79 anni. Attraverso i propri canali, il Napoli, squadra in cui Savoldi ha militato dal 1975 al 1979, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell'ex bomber:

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano.

Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno 1976, realizzando una doppietta nella finale contro il Verona.

Ciao, Beppe!"