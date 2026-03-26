Il calcio piange la scomparsa di Beppe Savoldi: il cordoglio del Napoli e di De Laurentiis
Il mondo del calcio piange la morte di Beppe Savoldi, scomparso oggi all'età di 79 anni. Attraverso i propri canali, il Napoli, squadra in cui Savoldi ha militato dal 1975 al 1979, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell'ex bomber:
"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano.
Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno 1976, realizzando una doppietta nella finale contro il Verona.
Ciao, Beppe!"
Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano.
Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno… pic.twitter.com/E1zd1O0u05
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 26, 2026
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