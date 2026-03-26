Bari, l'ex Maiellaro sfiduciato: "La speranza è l'ultima a morire. Ma ci vuole una grazia"

"La vedo dura, ma speriamo di essere smentiti. La speranza è l'ultima a morire: ci vuole una grazia". L'ex attaccante del Bari Pietro Maiellaro ha parlato così delle speranze salvezza dei biancorossi a margine dell'evento di celebrazione dei 50 anni di radiocronache del collega Michele Salomone: "Dobbiamo vedere quello che è successo, non è una cosa tranquilla e bella, è un'annata particolare, non ci sono soddisfazioni".

"Cosa direi io ai calciatori? Non so che tipo di appello potrei fare, non conosco le caratteristiche umorali della squadra. Devono essere loro stessi, devono mettere quel poco di energia positiva che hanno, devono trasformarla in forza. - prosegue Maiellaro ai microfoni di Tuttobari.com - Solo così si può sperare in qualcosa di positivo. Se fai cose buone e poi cadi significa che sei lontano: impossibile ricucire tutto, prendiamoci l'ultimo momento e cerchiamo di essere più lucidi possibili. Non bisogna sbagliare nulla sul dettaglio".