Cremonese, Floriani: "Serve più ignoranza e coraggio. Con Vardy c'è intesa, ecco perché"

Allo stadio Giovanni Zini si gioca una partita che può dire molto sul futuro di entrambe le formazioni. La Cremonese arriva alla sfida con il Cagliari, dopo due sconfitte consecutive, l'ultima delle quali maturata a Firenze per effetto del gol di Kean. Situazione analoga per i rossoblù, che hanno perso l'ultimo impegno di campionato contro il Milan, nonostante una buona prestazione nel primo tempo. La storia degli incroci diretti in Serie A racconta un equilibrio perfetto: otto confronti totali con tre vittorie per i lombardi, due pareggi e tre successi dei sardi. Un bilancio che rende ancora più incerta e affascinante la sfida odierna, nella quale entrambe le squadre cercano punti preziosi per la classifica.

Prima del fischio d'inizio, il centrocampista della Cremonese, Romano Floriani Mussolini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Serve un cambio di atteggiamento rispetto alle ultime uscite. Che mentalità serve oggi?

"Serve un po' più di coraggio a questa Cremonese. Oggi possiamo giocare anche a testa libera, consapevoli che sia comunque una partita importante. Quello che ha detto il mister è vero: dobbiamo affrontare questa gara in maniera diversa rispetto all'ultima, anche se siamo stati bravi a reggere fino alla fine. Ci serve un po' più di ignoranza, passatemi il termine, ma è quella cosa che può darci la spinta in più."

Il tecnico conosce molto bene il Cagliari. Che indicazioni vi ha dato per affrontare questi avversari?

"Il mister ci ha detto che tutti pensano a noi stessi, ma noi dobbiamo pensare ad aggredirli dal primo minuto e a impostare la partita come vogliamo noi."

Mi hanno riferito che sei uno dei punti di riferimento per Jamie Vardy nello spogliatoio. Come è nato questo rapporto?

"È nato perché sono madrelingua inglese, avendo fatto la scuola inglese, quindi mi viene facile parlare con lui. È un ragazzo aperto a tutti, molto facile da approcciare, un simpaticone. Ci facciamo tante risate insieme."