Floriani Mussolini: "Vardy beve tantissima RedBull. Quando si allena sembra di un'altra età"

Romano Floriani Mussolini, difensore esterno della Cremonese che è nel club lombardo in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio, ha parlato di sé e della sua squadra, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Laziale.

Tra i vari temi ai quali è stato sottoposto Floriani Mussolini, si trova anche l'impatto di una stella come Jamie Vardy nell'ecosistema della Cremonese. Il giovane esterno ne racconta un aspetto piuttosto curioso: "Beve tantissima RedBull. Abbiamo un frigo altezza uomo pieno di RedBull. Credo la beva tutti i giorni, ma ce la fa alla grande. Quando si allena sembra uno di un'altra età. Fisicamente sta benissimo, ci mette sempre il 100%: un professionista a 360°".

Parlando più in generale di come stiano andando le cose nella Cremonese, spiega Floriani Mussolini: "Ogni partita per noi è una battaglia, il nostro obiettivo è la salvezza. Quando giochi contro squadre top è sempre difficile, ma penso che questa per me sia esperienza: più gioco, più mi sento sicuro. Rispetto alla Serie B il margine d'errore è zero. Il gruppo è fantastico, di lavoratori. Siamo un gruppo umile. Questo è merito anche di mister Nicola che è un grande lavoratore, ma anche una grande persona. A noi giovani ci incentiva a provare, anche a costo di sbagliare. Questa cosa mi ha segnato.".

Clicca qui per leggere l'integrale