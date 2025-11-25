Floriani Mussolini: "Cremonese umile grazie a Nicola. Lazio? Non c'è il controriscatto"

Romano Floriani Mussolini, difensore in prestito con diritto di riscatto alla Cremonese dalla Lazio, ha parlato a Radio Laziale, analizzando in partenza il proprio percorso da calciatore: "Sono salito un gradino alla volta. Ho fatto un percorso fondamentale, perché di solito si pensa ad andare in Serie B o in Serie A dalla Primavera, invece a me è servita la Serie C: mi ha consentito di andare in B e in A con un'altra mentalità, un'altra esperienza. Finora sono molto contento dell'esperienza e del minutaggio, non era scontato".

Quindi Floriani Mussolini sposta le sue riflessioni sugli attuali obiettivi di casa Cremonese: "Ogni partita per noi è una battaglia, il nostro obiettivo è la salvezza. Quando giochi contro squadre top è sempre difficile, ma penso che questa per me sia esperienza: più gioco, più mi sento sicuro. Rispetto alla Serie B il margine d'errore è zero. Il gruppo è fantastico, di lavoratori. Siamo un gruppo umile. Questo è merito anche di mister Nicola che è un grande lavoratore, ma anche una grande persona. A noi giovani ci incentiva a provare, anche a costo di sbagliare. Questa cosa mi ha segnato.".

Qual è stato fin qui l'avversario che ha impressionato di più Floriani Mussolini? Spiega lui: "Una partita che mi è rimasta impressa è quella contro l'Inter, quando avevo sulla fascia Bastoni, Dimarco e Mkhitaryan che si allargava. Era la prima da titolare". Intanto nello spogliatoio della Cremo i riflettori sono spesso puntati su Vardy: "Beve tantissima RedBull. Abbiamo un frigo altezza uomo pieno di RedBull. Credo la beva tutti i giorni, ma ce la fa alla grande. Quando si allena sembra uno di un'altra età. Fisicamente sta benissimo, ci mette sempre il 100%: un professionista a 360°".

Conclusione infine per Floriani Mussolini sulla Lazio, ancora proprietaria del suo cartellino: "Penso che abbia ripreso i livelli da Lazio. Ricordiamoci che c'è mister Sarri in panchina ed è un valore aggiunto, sa come far girare la squadra e conosce l'ambiente. Lazio-Cremonese? Ci penso spesso, non vedo l'ora di tornare all'Olimpico. Sono qui in prestito, quel che verrà in futuro sarà frutto di ciò che avverrà in questa stagione. Io cerco di fare il mio meglio, poi starà al club. La formula? Io sono in prestito con diritto di riscatto, non c'è alcun contro-riscatto e non so se me lo sarei aspettato, in ballo c'erano tante altre cose. Io sono contento di essere a Cremona, mi permette di iniziare questo percorso con meno pressioni".