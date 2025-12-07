Cremonese, Floriani Mussolini: "Vardy? Vive di calcio, un onore giocare con lui"

Scelto tra gli undici titolari per la gara tra Cremonese e Lecce, Romano Floriani Mussolini ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sono molto contento del minutaggio, cerco di capire cosa vuole il mister e sto guadagnando esperienza. Voglio migliorarmi allenamento dopo allenamento. Vardy? Ho la fortuna di parlare sempre con lui, anche in inglese, ma parla la lingua universale del calcio e dividere il campo con lui è solo un onore".