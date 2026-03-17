Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

L'INTER SPERA IN UN'OFFERTA DALL'ARABIA SAUDITA PER THURAM. NAPOLI, DE BRUYNE RESTERÀ. JUVENTUS, DAVID NEL MIRINO DI DUE CLUB FRANCESI. L'AGENTE DI ALISSON BECKER GELA LE PRETENDENTI: "ABBIAMO RINNOVATO CON IL LIVERPOOL"

Nel contratto che lega Marcus Thuram all'Inter fino al 2028 c'è una clausola risolutiva da 85 milioni di euro. Pare molto complicato però che qualcuno possa arrivare a tanto per accaparrarselo: secondo Tuttosport la speranza dei nerazzurri è che arrivi un'offerta importante dall'Arabia Saudita.

Kevin de Bruyne non lascerà il Napoli. Per Il Mattino la società avrebbe cambiato idea rispetto a qualche mese fa e vorrebbe far valere l'anno di contratto che il belga ha con gli azzurri: il suo accordo infatti scadrà nel 2027.

Jonathan David potrebbe lasciare la Juventus in estate. Secondo Tuttosport, hanno messo gli occhi su di lui in Francia: ci sta pensando il Lione, con Fonseca che però non è mai stato pazzo del candese. In Ligue 1 lo segue pure il Marsiglia, che è facilitato dagli ottimi rapporti con i bianconeri. Nella scorsa sessione invernale di mercato ci avevano provato Nottingham Forest, Tottenham e West Ham.

Ze Maria Ness, agente di Alisson Becker, ha parlato ai microfoni di WinWin, spegnendo i rumours su un possibile approdo del portiere all'Inter o alla Juventus: "Abbiamo appena rinnovato il contratto con i Reds".

BARCELLONA, LAPORTA RIELETTO PRESIDENTE PER I PROSSIMI 5 ANNI. TOTTENHAM, TUDOR RISCHIA: VAGLIATI 8 PROFILI. REAL MADRID, OBIETTIVO BLINDARE IL GIOVANE BARROSO. NEWCASTLE, WOLTEMADE NON PARTIRÀ

Joan Laporta è stato eletto nuovamente presidente del Barcellona per i prossimi 5 anni. Battuto Victor Font nelle elezioni, il numero uno blaugrana ha ottenuto una vittoria schiacciante, raccogliendo 32.934 voti sui 48.480 espressi dai soci del club. Font ha ricevuto 14.385 preferenze.

Nick Woltemade, attaccante del Newcastle, ha avuto un calo di rendimento importante e il suo futuro è da chiarire. Secondo il The Telegraph, i dirigenti dei Magpies hanno già scartato l'idea di cederlo la prossima estate.

Igor Tudor rischia di essere esonerato dal Tottenham. Secondo quanto riportato da TalkSport, per la sua successione gli Spurs avrebbero valutato i profili di Sean Dyche, Robbie Keane, Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino e Ryan Mason.

Il Real Madrid lavora per blindare Jaime Barroso, classe 2007 che sta ben figurando con le giovanili. L'obiettivo è rinnovargli il contratto fino al 2030, con una clausola di rescissione di 80 milioni di euro, confermando la fiducia nel giovane attaccante soprannominato "Bufalo" per potenza e potenziale.