Cremonese imbattuta, Bianchetti: "Vardy mi ha gasato, ma non faremo come il Leicester"

Nove punti nelle prime 5 gare di campionato, senza alcuna sconfitta: quale tifoso della Cremonese poteva immaginarsi un inizio di stagione tanto lieto per la squadra di Davide Nicola, dopo il ritorno in A? Ora arriva un altro scoglio duro per i grigiorossi, la sfida di San Siro (ancora) contro l'Inter.

Il difensore Matteo Bianchetti nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport oggi in edicola, ha parlato dell'ottimo inizio dei suoi, frenando però i sogni se gli si parla di fare imprese troppo al di sopra delle possibilità della squadra: "Fare come il Leicester e vincere il campionato? No, non si può fare: loro hanno compiuto un’impresa irripetibile, mentre il nostro scudetto è la salvezza. Poi tutto quello che verrà, se verrà, sarà bellissimo", ha detto.

Ad ispirare il paragone azzardato c'è la presenza di Jamie Vardy: "Anche io mi sono gasato quando ho letto che sarebbe arrivato a Cremona perché è un giocatore di livello internazionale che ha fatto la storia con una squadra medio-piccola in Inghilterra. Sicuramente si farà conoscere e apprezzare in campo appena starà bene", le parole di Bianchetti su di lui.

Di fronte al Meazza ci sarà una squadra nella quale Bianchetti ha sognato a lungo un futuro, l'Inter: "Non ho mai esordito? Spiace perché sin da ragazzino tifavo Inter e sarebbe stato il mio sogno. In più ci speravo perché per sei mesi mi sono allenato in prima squadra. Purtroppo il sogno è rimasto tale ma solo aver avuto la possibilità di allenarmi con tutti quei campioni è stato bellissimo e molto formativo", aggiunge, senza rimpianti.