Live TMW Cremonese, Bianchetti: "Vittorie così ti danno tranquillità. Con la Juve ce la giocheremo"

23.10 - Il difensore della Cremonese Matteo Bianchetti interverrà fra pochi minuti in conferenza stampa per commentare il match del "Ferraris" contro il Genoa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.34 - Inizia la conferenza stampa di Matteo Bianchetti.

Non avete preso gol.

"Ci stiamo lavorando tanto. Il mister sta insistendo molto su questo. Non prendere gol è importante".

Vittoria importante?

"Fare vittorie così, erano sei partite che non vincevamo, ti trasmettono tranquillità. Ora c'è la Juve giocandoti la tua partita sapendo che puoi far male".

Hai una dedica?

"Lo dedico a mia moglie e le mie bimbe che tante volte mi vedono da lontano o alla tv. Mi sono sempre vicine. E' un po' una rivincita di tre anni fa, togliersi soddisfazioni con queste maglie è importante".

Il gol salvato su Ekhator?

"Noi ci immoliamo ma abbiamo la speranza che gli attaccanti ci centrino. Ci diamo una grande mano e l'aiutarsi dà tanto e ci sta portando risultati importanti. Il mister vuole che lavoriamo su questo aspetto e i risultati ci stanno dando ragione".

Ve la potete giocare con tutti?

"Assolutamente sì e sono orgoglioso dei miei compagni. Dopo la gara con l'Atalanta, abbiamo dato tutto e siamo stati lucidi nelle scelte. Siamo riusciti ad incanalare la partita ma la voglia di non prendere gol ha fatto la differenza".

I gol su palla inattiva?

"Sono cose su cui si lavora e sono da sfruttare. Tanti gol nel calcio arrivano da queste situazioni qui. Abbiamo tanti giocatori bravi, sta diventando un fattore per noi".

23.40 - Termina la conferenza stampa di Matteo Bianchetti.