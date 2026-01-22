Ufficiale
Cremonese, Lordkipanidze va in prestito in B: il centrocampista passa alla Carrarese
TUTTO mercato WEB
Cessione in prestito per Dachi Lordkipanidze. Il centrocampista georgiano, soltanto 28 minuti in campo in stagione contro l'Udinese, saluta e passa in Serie B. Il classe 2005 sarà infatti un nuovo giocatore della Carrarese. Questo il comunicato del club grigiorosso diramato questa mattina:
"U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla società Carrarese Calcio 1908 i diritti alle prestazioni sportive di Dachi Lordkipanidze. A Dachi i migliori auguri per il prosieguo della stagione".
