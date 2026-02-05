Carrarese, Lordkipanidze: "Dopo i 6 mesi di Cremona, avevo voglia di rimettermi in gioco"

Tra i calciatori che recentemente sono arrivati alla Carrarese, c'è anche il centrocampista Dachi Lordkipanidze, che in merito al suo arrivo all'ombra della Apuane si è così espresso: "Sono molto contento di essere qui - si legge sui canali ufficiali del club -. e, nonostante sia appena arrivato, mi sento di poter già parlare di un inizio positivo con tutta la squadra, che mi ha accolto benissimo e mi ha dato modo di calarmi in questo ambiente nuovo. Mi sono bastati pochi allenamenti per capire quanto questo gruppo sia unito e come tutti i ragazzi si vogliano bene fra loro. Inoltre, ho già avuto modo di comprendere la grande ambizione e la professionalità di questa squadra, ma anche quanta determinazione ci sia nel voler raggiungere gli obiettivi stagionali al più presto".

Sulle motivazioni che lo hanno spinto a scegliere la compagine toscana: "Scegliere la Carrarese è stato semplice: dopo i sei mesi alla Cremonese in Serie A, avevo voglia di mettermi gioco, trovare più spazio e dimostrare quelle che sono le mie qualità, e l’interesse di un club importante come quello toscano mi ha lusingato: per questo non ho mai avuto dubbi".

Andando al suo personale: "Mi reputo un calciatore capace di essere impiegato in più ruoli del centrocampo, ma nello specifico da mezzala o mediano mi sento maggiormente a mio agio, poiché credo che la fase di palleggio e costruzione rappresenti uno dei miei punti di forza".