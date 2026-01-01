TMW Cremonese, Giampaolo sempre più vicino: accordo fino al 30 giugno 2027

Il futuro della Cremonese sarà targato Marco Giampaolo. In attesa dell'ufficialità dell'esonero di Davide Nicola, attesa a breve, il club grigiorosso ha trovato l'accordo con il tecnico che prenderà il timone della squadra fino alla fine della stagione, cercando di raggiungere la salvezza, complicata, visto il lungo periodo di astinenza dalla vittoria dei lombardi, ma non impossibile.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'avventura di Giampaolo a Cremona non si limiterà comunque alle ultime nove giornate di questa Serie A. L'allenatore firmerà infatti un accordo con la Cremonese fino al 30 giugno 2027, a prescindere da quella che sarà la posizione finale in classifica di Vardy e compagni in questo campionato. Anche in caso di retrocessione l'ex Torino e Milan resterebbe sulla panchina grigiorossa, per un progetto che partirà dunque nelle prossime ore ma che è destinato a continuare anche l'anno prossimo.