Non c'è 2 senza 3: dopo Samp e Lecce, Giampaolo ci riprova. Salvare la Cremonese da subentrato

Marco Giampaolo torna in corsa. Il tecnico di Giulianova sarà il prossimo allenatore della Cremonese. L'annuncio è atteso nelle prossime ore con Davide Nicola che paga la crisi di questi mesi. Dopo una partenza positiva, i grigiorossi sono entrati un un tunnel di risultati negativi che li hanno fatto precipitare all'interno della zona retrocessione al terzultimo posto. Una situazione che ha portato la dirigenza e il club a prendere questa decisione per provare a dare una scossa alla squadra rinforzata a gennaio con innesti di categoria.

La salvezza in corsa con la Samp

Un ritorno quello di Giampaolo nella città lombarda dopo l'ottavo posto in Lega Pro arrivato nella stagione Non è la prima volta che l'ex mister della Samp e del Toro (fra le altre) entra in corsa e deve risollevare una situazione complicata. Proprio con i blucerchiati, club con cui aveva ottenuto due decimi e un nono posto fra il 2016 e il 2019, ha ottenuto una salvezza in Serie A nella stagione 2021-2022 subentrando a Roberto D’Aversa senza però realmente essere coinvolto negli ultimi tre gradini della classifica ma rimanendo sempre in bilico fino alla fine e vincendo alla quartultima giornata il derby.

E quella con il Lecce

L’anno scorso invece subentra a Luca Gotti con il Lecce penultimo in classifica. La corsa è stata impervia e ricca di inciampi ma alla fine il pareggio di Verona e le vittorie, entrambe per 1-0, contro il Torino in casa e a Roma con la Lazio hanno portato i salentini al mantenimento della categoria.