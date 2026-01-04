Live TMW Cremonese, Nicola: "Qualcuno deve capire la consapevolezza della nostra categoria"

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola parla in conferenza stampa al termine della sfida contro la Fiorentina, gara persa per 1-0. Segui la diretta live su TuttoMercatoWeb.

Cosa è mancato alla Cremonese?

"E' stata una partita molto brutta da entrambe le parti. Noi siamo migliorati nel secondo tempo, pur sbagliando tantissimi passaggi nella prima uscita, concedendo controripartenze. Io credo che oggi abbiamo giocato meno brillantezza del solito, senza riuscire ad accorciare nei modi e nei tempi giusti. Con un po' più di qualità avremmo potuto mettere in difficoltà la Fiorentina. Accettiamo questo risultato contro una squadra importante che non ha i nostri obiettivi, certo che prendere gol allo scadere fa un po' rosicare".

Senza Bonazzoli e Vandeputte la Cremonese fa più fatica

"Oggi non siamo stati semplicemente brillanti come in altre occasioni, in cui non ci siamo assunti il coraggio che avevamo contro il Napoli. Qualcuno dei nsotri deve completare la consapevolezza della nostra categoria, soprattutto in certi episodi chiave. Il gol preso alla fine si poteva e doveva fare meglio. Quesgto non significa che i ragazzi non valgono, loro giocano oltre il 100% ma oggi la prestazione non mi è piaciuta".

Perché il cambio di Bondo?

"Non era una partita tranquilla e in questo dobbiamo crescere. Non dobbiamo solo lottare in campo ma anche con i mind games, senza perdere lucidità. Bondo era già ammonito, son successe due situazioni scomode e siccome rigiochiamo tra qualche giorno ho preferito toglierlo".

E' mancata un po' di cattiveria?

"Noi non siamo stati qualitativi: la fame non è solo il contrasto, ma anche correre un tot di metri nei tempi giusti. Oggi secondo me noi non l'abbiamo avuta quella fame. Nonostante tutto, però, giocando meno bene di altre volte, per poco non portavamo via un punto".

La Fiorentina è destinata a lottare per la salvezza?

"Ma no, non prendiamoci in giro, per me da avversario non c'entra niente con la lotta salvezza. Io la Fiorentina non la metto tra quelle squadre con la mia testa. I viola hanno qualità da vendere. Noi guardiamo al nostro e a quelle squadre che lotteranno per mantenere la categoria".