Esclusiva TMW L'ex intermediario di Zhegrova: "Juventus scelta sbagliata, per me deve andarsene"

Due quasi assist, il primo per Boga e l'altro per Gatti: così, tra le mura dell'Olimpico, Edon Zhegrova ha provato a lasciarsi alle spalle l’erroraccio contro il Galatasaray nel playoff di Champions League. Dopo la pioggia di critiche ricevute in settimana, l'esterno offensivo kosovaro ha risposto presente nello scontro diretto con la Roma, risultando decisivo nella rimonta della Juventus per 3-3: strappi, uno contro uno, cross in area e la costante sensazione di poter creare superiorità a ogni accelerazione. Per commentare la sua prestazione, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato l’intermediario che in passato ha lavorato al trasferimento in Italia del neo acquisto bianconero, Serxhio Mezi.

Mezi, che impressione le ha fatto ieri sera Zhegrova?

"La Juve in generale ha fatto una bella rimonta, mentre la Roma ha perso per strada due punti. Per quanto riguarda Zhegrova, Edon è entrato benissimo, facendo la differenza con le sue capacità nel puntare l'uomo e creare superiorità numerica".

Una bella risposta del calciatore all'errore e alle critiche post Galatasaray.

"Non so come si possa cambiare Conceiçao con Zhegrova: sono due giocatori che attaccano, che hanno caratteristiche simili in termini di spinta offensiva. Spalletti l’ha messo in panchina e, si sa, così un giocatore lo distruggi mentalmente. Edon ha passato un infortunio durissimo e non è stato curato al 100%. Ha bisogno di fiducia e continuità”.

A posteriori, secondo lei la Juve è stata una scelta giusta?

"Assolutamente no. Per me la Juve è stata una scelta sbagliata e Zhegrova deve andarsene già in estate. Questa è ovviamente solo la mia opinione personale".