Virtus Entella, Franzoni suona la carica: “Marzo decisivo, ci faremo trovare pronti”

Andrea Franzoni, trequartista della Virtus Entella, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida di domani contro il Modena:

“Siamo concentrati sul recuperare al meglio dopo le fatiche dell’ultima partita. Siamo fiduciosi, stiamo preparando la gara nel modo giusto e siamo convinti di poter disputare una grande partita in casa contro il Modena”.

Il mese di marzo sarà ricco di impegni

“Ci attende un calendario intenso, con tante partite ravvicinate e diversi scontri diretti. In questo periodo i punti pesano ancora di più. Sapevamo che sarebbe arrivato questo momento della stagione: siamo pronti e fiduciosi. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti”.

La certezza resta il rendimento casalingo, con sole due battute d’arresto in stagione:

“In casa riusciamo sempre a essere intensi e convinti. Siamo carichi e pronti alla battaglia di domani”.